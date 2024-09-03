YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2024 ÖSYM YKS ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanları!

YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre, devlet üniversitelerinde yer alan 598 bin 709 genel kontenjandan 591 bin 257'si doldu. Bu veriler ışığında, devlet üniversitelerindeki doluluk oranı %98,8 olarak gerçekleşti. Vakıf üniversiteleri ise %91,14 doluluk oranı ile takip etti. Bu oranlar, üniversite adaylarının devlet üniversitelerine olan ilgisinin yüksek olduğunu gösteriyor.