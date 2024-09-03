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YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2024 ÖSYM YKS ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanları!

YKS ek tercihlerinin ne zaman başlayacağı vatandaşların merak ettiği konulardan birisi olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda da konu hakkında araştırmalar yükselişe geçti. Öte yandan YKS ek tercih kılavuzu, boş kontenjanlar ve taban puanları merak konusu oldu.

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 10:11 Güncelleme 03 Eylül 2024, 10:12
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2024 ÖSYM YKS ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanları!

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Eylül ayının gelmesiyle birlikte YKS ek tercih süreci için geri sayım başladı. Peki, YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2024 ÖSYM YKS ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanları!

YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLAR

2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre, boş kalan kontenjanlar ve taban puanları yerleştirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak. ÖSYM üniversite kayıtlarının sona ermesiyle birlikte boş kalan kontenjanları açıklayacak. Ek yerleştirme sürecinin ise Eylül ayının ikinci haftasında başlaması bekleniyor.

YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre, devlet üniversitelerinde yer alan 598 bin 709 genel kontenjandan 591 bin 257'si doldu. Bu veriler ışığında, devlet üniversitelerindeki doluluk oranı %98,8 olarak gerçekleşti. Vakıf üniversiteleri ise %91,14 doluluk oranı ile takip etti. Bu oranlar, üniversite adaylarının devlet üniversitelerine olan ilgisinin yüksek olduğunu gösteriyor.

EK TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM, boş kontenjanlar ve ek tercih sürecine dair detayları henüz açıklamadı. Ancak, sürecin nasıl işleyeceği ve hangi tarihlerde gerçekleşeceği konusunda bilgilerin Ağustos sonu itibarıyla adaylarla paylaşılması bekleniyor. Adaylar, ek tercih sürecini takip ederek, boş kalan kontenjanlar arasından tercih yapabilecekler.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

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