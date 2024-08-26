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MEB'den gece yarısı kararı; 'Yaz tatili 4 ay mı olacak?' sorusu netleşti! İlkokul, lise 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar ve öğretmenler...

2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde milyonlarca öğrenci ve veli, okulların açılış tarihi konusunda net bilgi beklerken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin merak edilen soruları yanıtladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran’da sona ermişti, şimdi gözler yeni dönemde. Tatilin bitmesine sayılı günler kala, öğrenciler ve veliler için geri sayım başladı.

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Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 23:15 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 23:15
MEB’den gece yarısı kararı; ’Yaz tatili 4 ay mı olacak?’ sorusu netleşti! İlkokul, lise 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar ve öğretmenler...

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayınında, 2024-2025 eğitim yılına dair merak edilen soruları yanıtladı. Özellikle okulların açılış tarihi ve yaz tatilinin uzayıp uzamadığı konuları gündemdeyken, Bakan Tekin önemli açıklamalarda bulundu.

Okulların Açılış Tarihi Ertelendi mi?

Son günlerde okulların açılış tarihinin erteleneceği veya yaz tatilinin uzatılacağı yönünde çeşitli spekülasyonlar ortaya çıkmıştı. Ancak Bakan Tekin, bu iddialara net bir şekilde yanıt verdi.

Okulların planlandığı gibi 9 Eylül 2024 tarihinde açılacağını belirten Tekin, ertelemenin kesinlikle gündemde olmadığını vurguladı. Ayrıca, öğretmenler için seminerlerin 2 Eylül'de başlayacağını ve eğitim takviminin herhangi bir değişiklik olmaksızın devam edeceğini açıkladı.

Deprem Bölgesinde Eğitim Hazırlıkları Tamamlandı

Tekin, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ildeki eğitim hazırlıkları hakkında da bilgi verdi. Deprem sonrası bölgede büyük bir seferberlik başlatıldığını ve bu çerçevede inşa edilen yeni dersliklerle, 6 Şubat öncesindeki derslik sayısının üzerine çıkıldığını belirtti.

Bu bölgelerde de 9 Eylül itibarıyla eğitim-öğretim yılının sorunsuz bir şekilde başlayacağını ifade etti. Deprem bölgesindeki okulların güçlendirme çalışmalarının da tamamlandığını, bu süreçte hayırseverlerin katkılarının önemli olduğunu söyledi.

Yaz Tatili Uzadı mı?

Öğrenciler ve veliler arasında en çok merak edilen konulardan biri de yaz tatilinin uzayıp uzamadığı olmuştu. Bakan Tekin, bu konuda da net konuştu. Yaz tatilinin uzamadığını ve 9 Eylül'de okulların açılacağını tekrar belirtti. Eğitim-öğretim takvimi, daha önce duyurulduğu gibi uygulanacak.

Eğitim Takvimi Planlandığı Gibi Devam Ediyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarına göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı planlandığı gibi 9 Eylül'de başlayacak. Deprem bölgesindeki hazırlıklar tamamlanmış durumda ve bu bölgelerde de eğitim süreci sorunsuz bir şekilde devam edecek.

Yaz tatilinin uzatılması ise söz konusu değil. Bu gelişmeler ışığında öğrenciler, öğretmenler ve veliler, yeni eğitim yılına hazır olmalı.

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