MEB’den gece yarısı kararı; ’Yaz tatili 4 ay mı olacak?’ sorusu netleşti! İlkokul, lise 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar ve öğretmenler...

Bu bölgelerde de 9 Eylül itibarıyla eğitim-öğretim yılının sorunsuz bir şekilde başlayacağını ifade etti. Deprem bölgesindeki okulların güçlendirme çalışmalarının da tamamlandığını, bu süreçte hayırseverlerin katkılarının önemli olduğunu söyledi.

Yaz Tatili Uzadı mı? Öğrenciler ve veliler arasında en çok merak edilen konulardan biri de yaz tatilinin uzayıp uzamadığı olmuştu. Bakan Tekin, bu konuda da net konuştu. Yaz tatilinin uzamadığını ve 9 Eylül'de okulların açılacağını tekrar belirtti. Eğitim-öğretim takvimi, daha önce duyurulduğu gibi uygulanacak.

Eğitim Takvimi Planlandığı Gibi Devam Ediyor Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarına göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı planlandığı gibi 9 Eylül'de başlayacak. Deprem bölgesindeki hazırlıklar tamamlanmış durumda ve bu bölgelerde de eğitim süreci sorunsuz bir şekilde devam edecek.

Yaz tatilinin uzatılması ise söz konusu değil. Bu gelişmeler ışığında öğrenciler, öğretmenler ve veliler, yeni eğitim yılına hazır olmalı.