MEB’den gece yarısı kararı; ’Yaz tatili 4 ay mı olacak?’ sorusu netleşti! İlkokul, lise 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar ve öğretmenler...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayınında, 2024-2025 eğitim yılına dair merak edilen soruları yanıtladı. Özellikle okulların açılış tarihi ve yaz tatilinin uzayıp uzamadığı konuları gündemdeyken, Bakan Tekin önemli açıklamalarda bulundu.
Okulların Açılış Tarihi Ertelendi mi?
Son günlerde okulların açılış tarihinin erteleneceği veya yaz tatilinin uzatılacağı yönünde çeşitli spekülasyonlar ortaya çıkmıştı. Ancak Bakan Tekin, bu iddialara net bir şekilde yanıt verdi.
Okulların planlandığı gibi 9 Eylül 2024 tarihinde açılacağını belirten Tekin, ertelemenin kesinlikle gündemde olmadığını vurguladı. Ayrıca, öğretmenler için seminerlerin 2 Eylül'de başlayacağını ve eğitim takviminin herhangi bir değişiklik olmaksızın devam edeceğini açıkladı.
Deprem Bölgesinde Eğitim Hazırlıkları Tamamlandı
Tekin, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ildeki eğitim hazırlıkları hakkında da bilgi verdi. Deprem sonrası bölgede büyük bir seferberlik başlatıldığını ve bu çerçevede inşa edilen yeni dersliklerle, 6 Şubat öncesindeki derslik sayısının üzerine çıkıldığını belirtti.