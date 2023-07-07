Milyonlarca üniversitelinin dikkatine! Yükseköğretim Kurulundan “azami süre” kararı...

BAŞARISIZ OLDUKLARI DERSLER İÇİN SINAV HAKKI

Buna göre, önlisans ve lisans düzeyindeki (4, 5 ve 6 yıllık) tüm yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler, hiç almadıkları veya devam şartını sağlamayarak başarısız oldukları dersler için de 2547 sayılı Kanun'un 44/c maddesinde yer alan sınav haklarından yararlanabilecek.