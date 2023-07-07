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    • Eğitim
    • 07.07.2023 18:54
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    • 07.07.2023 19:20
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    Milyonlarca üniversitelinin dikkatine! Yükseköğretim Kurulundan “azami süre” kararı...

    Son dakika... Azami öğrenim süresi dolan önlisans ve lisans düzeyindeki tüm yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler, hiç almadıkları veya devam şartını sağlamayarak başarısız oldukları dersler için de sınav hakkından yararlanabilecek.

    Yükseköğretim Kurulundan “azami süre” kararı

    Son dakika... Yükseköğretim Kurulu, azami öğretim süresini tamamlayan öğrencilere ilişkin yükseköğretim kurumlarında uygulamadaki farklılıkların giderilebilmesi amacıyla bazı kararlar aldı. Yükseköğretim Yürütme Kurulunca alınan kararlar üniversitelere gönderildi.

    BAŞARISIZ OLDUKLARI DERSLER İÇİN SINAV HAKKI
    Buna göre, önlisans ve lisans düzeyindeki (4, 5 ve 6 yıllık) tüm yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler, hiç almadıkları veya devam şartını sağlamayarak başarısız oldukları dersler için de 2547 sayılı Kanun'un 44/c maddesinde yer alan sınav haklarından yararlanabilecek.

    TEORİK EĞİTİMLERDE SINAV YAPILACAK
    Azami süresi dolan öğrenciler için söz konusu sınav haklarının kullandırılmasında, eğitim ve öğretimin niteliği itibariyle uygulama yaptırılması suretiyle değerlendirilmesi gerekenlerde uygulama yaptırılacak, teorik eğitimlerde ise sınav yapılacak. Aynı uygulama, öğrencilerin daha önce almadığı dersler için de geçerli olacak.

        KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETİ BELİRLENEN MİKTARI AŞAMAYACAK
        Söz konusu uygulama ve sınavlara girenler ders başına öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretini ödemeye devam edecek. Katkı payı ve öğrenim ücreti, Cumhurbaşkanlığı kararı ile ilgili dönem için belirlenen miktarı aşamayacak.

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        Haberler Eğitim Milyonlarca üniversitelinin dikkatine! Yükseköğretim Kurulundan “azami süre” kararı...
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