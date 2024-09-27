AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Açık lise 2024-2025 sınav takvimi

Bu yıl Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Mesleki Lisesi ve Açık Öğretim Liselerinde eğitim gören öğrenciler için üç sınav oturumu düzenlenecek. Sınav tarihlerine dair tüm detaylar ve sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı da netleşti.