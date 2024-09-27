AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Açık lise 2024-2025 sınav takvimi

Bu yıl Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Mesleki Lisesi ve Açık Öğretim Liselerinde eğitim gören öğrenciler için üç sınav oturumu düzenlenecek. Sınav tarihlerine dair tüm detaylar ve sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı da netleşti.
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?
Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 dönemi sınavları, Aralık ayında gerçekleştirilecek. Toplam üç oturumda düzenlenecek sınavların tarihleri şu şekilde:
1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi, saat 10.00
2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi, saat 14.00
3. Oturum: 22 Aralık 2024 Pazar, saat 10.00
SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Sınav giriş belgeleri, 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile Açık Öğretim Lisesi (AÖL), Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesi sistemine giriş yaparak belgelerine ulaşabilecekler. Belgeler, aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden temin edilebilecek.
Öğrenciler sınav giriş belgelerini çıktısını alarak sınav günü yanlarında bulundurmalıdır. Sınav merkezine girişte kimlik belgeleri ile birlikte sınav giriş belgesi de mutlaka ibraz edilmelidir.