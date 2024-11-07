KYK bursu ne zaman yatıyor? 2025 KYK burs ödeme tarihleri

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından, yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs ve öğrenim kredisini almaya hak kazananlar açıklandı. Burs ve öğrenim kredisini almaya hak kazanan öğrenciler, en geç 8 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylayabilecek. Peki burs ve kredi ödeme tarihleri ne zaman? İşte merak edilen detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) KYK BURS NE ZAMAN YATIYOR? KYK burs başvuru sonuçları e-Devlet ekranından TC kimlik numarası ve şifrelerle birlikte sorgulanıyor. KYK ilk defa burs ya da kredi alacak öğrenciler başvuru yaptıkları yılbaşında ödeme almaya başlayacak. Öğrenciler T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri kredi ve burs ödemelerini hesaplarında görüntüleyebilecek. Kredi ve burs ödemeleri Ziraat Bankası şubelerinden çekilebilecek.