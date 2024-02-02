DGS başvuru ücreti belli oldu mu, hangi bankalara yatırılacak? DGS başvuruları ne zaman 2024? Dikey Geçiş Sınavı bu sene ne zaman?

2024 yılında Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) katılmayı planlayan adaylar için ÖSYM tarafından beklenen tarihler açıklandı. DGS, özellikle lisans düzeyindeki öğrencilerin yükseköğretimdeki bir üst kademe olan lisansüstü programlara geçiş yapabilmelerini sağlayan önemli bir sınavdır.