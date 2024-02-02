DGS başvuru ücreti belli oldu mu, hangi bankalara yatırılacak? DGS başvuruları ne zaman 2024? Dikey Geçiş Sınavı bu sene ne zaman?

2024 yılında Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) katılmayı planlayan adaylar için ÖSYM tarafından beklenen tarihler açıklandı. DGS, özellikle lisans düzeyindeki öğrencilerin yükseköğretimdeki bir üst kademe olan lisansüstü programlara geçiş yapabilmelerini sağlayan önemli bir sınavdır.
DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
DGS başvuru işlemleri 10-20 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.
DGS BAŞVURU ÜCRETİ 2024 NE KADAR?
DGS başvuru ücreti henüz belli olmadı. DGS'nin geçen yılki başvuru ücreti 270 TL olarak açıklanmıştı. Bu yılki yeni ücret açıklandığında haberimize ekleyeceğiz. DGS başvuru ücreti kılavuz yayımlandığında belli olacak.
DGS geç başvuru işlemi 28 Mayıs 2024 tarihinde alınacak. Geç başvuru ücreti %50 daha fazla ödenecek.