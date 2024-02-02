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DGS başvuru ücreti belli oldu mu, hangi bankalara yatırılacak? DGS başvuruları ne zaman 2024? Dikey Geçiş Sınavı bu sene ne zaman?

Lisans eğitimini tamamlayarak lisansüstü düzeye geçmek isteyen adaylar için kritik bir adım olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS), bu yıl da büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Adaylar, sınav hazırlıklarına devam ederken, DGS ile ilgili önemli tarihleri ve detayları merakla araştırıyor. İşte, DGS 2024 ile ilgili bilinmesi gerekenler:

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 09:51 Güncelleme 03 Şubat 2024, 13:29
DGS başvuru ücreti belli oldu mu, hangi bankalara yatırılacak? DGS başvuruları ne zaman 2024? Dikey Geçiş Sınavı bu sene ne zaman?

2024 yılında Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) katılmayı planlayan adaylar için ÖSYM tarafından beklenen tarihler açıklandı. DGS, özellikle lisans düzeyindeki öğrencilerin yükseköğretimdeki bir üst kademe olan lisansüstü programlara geçiş yapabilmelerini sağlayan önemli bir sınavdır.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

DGS başvuru işlemleri 10-20 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ 2024 NE KADAR?

DGS başvuru ücreti henüz belli olmadı. DGS'nin geçen yılki başvuru ücreti 270 TL olarak açıklanmıştı. Bu yılki yeni ücret açıklandığında haberimize ekleyeceğiz. DGS başvuru ücreti kılavuz yayımlandığında belli olacak.

DGS geç başvuru işlemi 28 Mayıs 2024 tarihinde alınacak. Geç başvuru ücreti %50 daha fazla ödenecek.

DGS 2024 SINAVI NE ZAMAN?

DGS 30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

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