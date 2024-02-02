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Anaokulu, ilkokul, ortaokul, 9.,10.,11.,12. sınıflar... MEB'in 1 Nisan'ı onayladı! Ara tatil 2 hafta uzatılacak mı?

"Ara tatil süresi uzatılacak mı?" sorusu, öğrenciler, veliler ve eğitimciler arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Bu konuda yapılan son araştırmalar ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelen son dakika açıklamaları, eğitim gündemini meşgul ediyor. Özellikle eğitim takvimindeki değişiklikler, hem öğrencilerin hem de eğitimcilerin planlarını doğrudan etkiliyor. İşte MEB tarafından yapılan ara tatil ile ilgili güncel duyurular ve gelişmeler...

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 09:27 Güncelleme 02 Şubat 2024, 09:27
Anaokulu, ilkokul, ortaokul, 9.,10.,11.,12. sınıflar... MEB’in 1 Nisan’ı onayladı! Ara tatil 2 hafta uzatılacak mı?

MEB son dakika gelişmeleri büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Okul tatilinin 2 hafta uzatıldığı iddialarının ardından araştırmalar hızlandı. 31 Mart 2024 yerel seçim sebebiyle 1 Nisan 2024 günü 81 ilde tatil ilan edildi. Peki, ara tatil uzayacak mı? İşte detaylar...

ÖĞRENCİLERE SÜRPRİZ TATİL MÜJDESİ!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencileri sevindiren bir haberle birlikte okulların 2. dönemine başlama tarihini 5 Şubat Pazartesi olarak açıkladı. 2 hafta daha tatil uzatılacak iddiaları ise gerçeği yansıtmıyor. Ancak, okulların açılacağına dair duyurulan bu habere ek olarak öğrencilere sürpriz bir tatil müjdesi daha geldi.

31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimler nedeniyle öğrencilere 1 Nisan Pazartesi günü tatil verilecek.

15 TATİL UZATILDI MI?

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı" iddiası doğru değildir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı çalışma takvimi konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup, 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecektir."

3 GÜN DAHA RESMİ TATİL

2024 yılında öğrencilere ayrıca 23 Nisan Salı, 1 Mayıs Çarşamba ve 19 Mayıs Pazar günleri resmi tatil olarak verilecek.

ARA TATİL 2 HAFTA UZATILACAK MI?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.

MEB tarafından 1 Nisan 2024 tarihinin tatil olduğu onaylandı. Fakat sosyal medyada ara tatilin 2 hafta uzatılmasıyla ilgili bir karar resmi olarak açıklanmadı. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

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