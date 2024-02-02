Anaokulu, ilkokul, ortaokul, 9.,10.,11.,12. sınıflar... MEB’in 1 Nisan’ı onayladı! Ara tatil 2 hafta uzatılacak mı?

MEB son dakika gelişmeleri büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Okul tatilinin 2 hafta uzatıldığı iddialarının ardından araştırmalar hızlandı. 31 Mart 2024 yerel seçim sebebiyle 1 Nisan 2024 günü 81 ilde tatil ilan edildi. Peki, ara tatil uzayacak mı? İşte detaylar...

ÖĞRENCİLERE SÜRPRİZ TATİL MÜJDESİ!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencileri sevindiren bir haberle birlikte okulların 2. dönemine başlama tarihini 5 Şubat Pazartesi olarak açıkladı. 2 hafta daha tatil uzatılacak iddiaları ise gerçeği yansıtmıyor. Ancak, okulların açılacağına dair duyurulan bu habere ek olarak öğrencilere sürpriz bir tatil müjdesi daha geldi.

31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimler nedeniyle öğrencilere 1 Nisan Pazartesi günü tatil verilecek.