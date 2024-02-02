İki haftalık ara tatilin sona ermesine yaklaşılırken, öğrenciler ve veliler, Milli Eğitim Bakanlığı 'nın (MEB) 2023-2024 takvimine göre belirlenen okul açılış tarihini merakla bekliyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

19 Ocak tarihinde karne olan öğrenciler, 22 Ocak'da tatile başladı ve 5 Şubat 2024 Pazartesi günü itibarıyla da 2. döneme başlayacak.