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5 Şubat Pazartesi okul var mı 2024? Okullar 1 hafta daha uzatıldı mı son dakika? 15 tatil ne zaman bitiyor? MEB DUYURULAR

19 Ocak tarihinde başlayan iki haftalık ara tatilin ardından, milyonlarca öğrenci, 2023-2024 Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre merakla beklenen okul açılış tarihini öğrendi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruyla ikinci dönemin başlangıç tarihi belirlendi. Öğrenciler, veliler ve eğitim camiası, uzun bir tatilin ardından okulların ne zaman açılacağını öğrenmek için sabırsızlanıyordu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 12:06 Güncelleme 02 Şubat 2024, 12:06
5 Şubat Pazartesi okul var mı 2024? Okullar 1 hafta daha uzatıldı mı son dakika? 15 tatil ne zaman bitiyor? MEB DUYURULAR

İki haftalık ara tatilin sona ermesine yaklaşılırken, öğrenciler ve veliler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2023-2024 takvimine göre belirlenen okul açılış tarihini merakla bekliyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

19 Ocak tarihinde karne olan öğrenciler, 22 Ocak'da tatile başladı ve 5 Şubat 2024 Pazartesi günü itibarıyla da 2. döneme başlayacak.

15 TATİLİN BİTMESİNE KAÇ GÜN KALDI?

15 tatilin sona ermesine 1 Şubat 2024 itibarıyla 4 gün kaldı.

2. ARA TATİL NE ZAMAN?

2024 Yılının 2. ara tatili, 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

MEB 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Yarıyıl Tatili 22 Ocak-2 Şubat 2024

İkinci ara tatil 8-12 Nisan 2024

Okulların kapanması 14 Haziran 2024

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