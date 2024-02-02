İki haftalık ara tatilin sona ermesine yaklaşılırken, öğrenciler ve veliler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2023-2024 takvimine göre belirlenen okul açılış tarihini merakla bekliyor.
İki haftalık ara tatilin sona ermesine yaklaşılırken, öğrenciler ve veliler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2023-2024 takvimine göre belirlenen okul açılış tarihini merakla bekliyor.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
19 Ocak tarihinde karne olan öğrenciler, 22 Ocak'da tatile başladı ve 5 Şubat 2024 Pazartesi günü itibarıyla da 2. döneme başlayacak.
15 TATİLİN BİTMESİNE KAÇ GÜN KALDI?
15 tatilin sona ermesine 1 Şubat 2024 itibarıyla 4 gün kaldı.
2. ARA TATİL NE ZAMAN?
2024 Yılının 2. ara tatili, 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.
MEB 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
Yarıyıl Tatili 22 Ocak-2 Şubat 2024
İkinci ara tatil 8-12 Nisan 2024
Okulların kapanması 14 Haziran 2024