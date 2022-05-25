ÖSYM - 2022 KPSS lisans başvuru ekranı! KPSS başvuru ücreti 2022 ne kadar, hangi bankalara yatacak? KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır?

Kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer hedefleyen lisans mezunu binlerce kişi KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtını araştırıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılacak olanlar bugün başlayan başvurular ile ilgili bilgi edinmek istiyor. 24 Mayıs tarihinde başlayıp 6 Haziran'da sona erecek ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan kılavuz doğrultusunda işlemler yapılacak. Peki 2022 KPSS lisans başvuru ekranı erişime açıldı mı? KPSS başvuru ücreti 2022 ne kadar, hangi bankalara yatacak?
KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KPSS başvurusu yapmak isteyen adaylarbaşvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından tamamlayabilecek.
KPSS LİSANS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
2022 KPSS NE ZAMAN?
KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak ve 31 Temmuz'da düzenlenecek.
Alan bilgisi sınavı ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenirken; DHBT ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.