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    • Eğitim
    • 25.05.2022 11:12
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    • 25.05.2022 11:12
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    ÖSYM - 2022 KPSS lisans başvuru ekranı! KPSS başvuru ücreti 2022 ne kadar, hangi bankalara yatacak? KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır?

    KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM - 2022 KPSS lisans başvuru ekranı! KPSS başvuru ücreti 2022 ne kadar, hangi bankalara yatacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 24 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında başvuruları alınacak olan KPSS önlisans tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı ve işlemler başladı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır?

    Kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer hedefleyen lisans mezunu binlerce kişi KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtını araştırıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılacak olanlar bugün başlayan başvurular ile ilgili bilgi edinmek istiyor. 24 Mayıs tarihinde başlayıp 6 Haziran'da sona erecek ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan kılavuz doğrultusunda işlemler yapılacak. Peki 2022 KPSS lisans başvuru ekranı erişime açıldı mı? KPSS başvuru ücreti 2022 ne kadar, hangi bankalara yatacak?

    KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    KPSS başvurusu yapmak isteyen adaylarbaşvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından tamamlayabilecek.

    KPSS LİSANS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

    2022 KPSS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    2022 KPSS NE ZAMAN?

    KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak ve 31 Temmuz'da düzenlenecek.

    Alan bilgisi sınavı ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenirken; DHBT ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.

        KPSS BAŞVURU 2022 ÜCRETİ NE KADAR?

        KPSS 2022 başvuru ücreti ÖSYM tarafından yayımlanacak olan kılavuzun ardından belli oldu, Her bir oturum için 115 TL ödenecek.

        Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

        ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

        KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde son bulacak. KPSS ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar sürecek.
        KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim'de yapılırken; KPSS ortaöğretim oturumu ise 6 Kasım'da gerçekleştirilecek.
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        Haberler Eğitim ÖSYM - 2022 KPSS lisans başvuru ekranı! KPSS başvuru ücreti 2022 ne kadar, hangi bankalara yatacak? KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır?
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