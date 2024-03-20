2. DÖNEM KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK 2024? Nisan ara tatilinde karne dağıtılacak mı? MEB nisan tatili kaç gün sürecek?

Karnelerin verilmesiyle başlayacak olan yaz tatili için plan yapacak veliler ve öğrenciler, merak içerisinde "Karne günü ne zaman?" sorusunun cevabını araştırıyorlar.
Karnelerin verilmesiyle başlayacak olan yaz tatili için plan yapacak veliler ve öğrenciler, merak içerisinde "Karne günü ne zaman?" sorusunun cevabını araştırıyorlar.
KARNE GÜNÜ VE OKULLARIN KAPANMA TARİHİ BELLİ OLDU
2023-2024 eğitim öğretim yılı sonu, 15 Haziran 2024 Cuma günü gerçekleşecek. Bu tarihte öğrenciler, bir dönemi daha başarıyla tamamlayarak 3 aylık yaz tatiline girecekler.
Ara tatilde, karne dağıtımı yapılmayacak.
İkinci ara tatil ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 8-18 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. 8 Nisan Cuma günü son ders zili çalınacak ve 9 günlük bir ara tatil başlayacak. İlk ders zili ise 18 Nisan Pazartesi günü çalacak.
Ramazan Bayramı'nın birinci günü, 21 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Üç gün sürecek Ramazan Bayramı'nın son günü ise 23 Nisan Pazar günü kutlanacak.
Öğrenciler, Ramazan Bayramı tatilleriyle birlikte hafta sonu tatillerini de ekleyerek toplamda 9 gün tatil yapacaklar. Bu nedenle Ramazan Bayramı tatilleri hafta sonuna denk geldiği için öğrenciler ekstra tatil yapmayacaklar. İkinci dönem ara tatili, Ramazan Bayramı tatilleriyle aynı tarihlerde uygulanacak.
Öğrenciler ve veliler, belirlenen tatil tarihlerini göz önünde bulundurarak tatil planlarını yapabilir ve dinlenmek için iyi bir fırsat yakalayabilirler.