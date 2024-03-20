2. DÖNEM KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK 2024? Nisan ara tatilinde karne dağıtılacak mı? MEB nisan tatili kaç gün sürecek?

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Karnelerin verilmesiyle başlayacak olan yaz tatili için plan yapacak veliler ve öğrenciler, merak içerisinde "Karne günü ne zaman?" sorusunun cevabını araştırıyorlar.

KARNE GÜNÜ VE OKULLARIN KAPANMA TARİHİ BELLİ OLDU 2023-2024 eğitim öğretim yılı sonu, 15 Haziran 2024 Cuma günü gerçekleşecek. Bu tarihte öğrenciler, bir dönemi daha başarıyla tamamlayarak 3 aylık yaz tatiline girecekler.