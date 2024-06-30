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30 Haziran 2024 DGS sözel sayısal soru kitapçığı cevap anahtarı görüntüleme PDF indir! DGS A-B-C-D kitapçığı soruları ve cevapları osym.gov.tr!

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), üniversite hayalleri kuran binlerce öğrencinin ter döktüğü önemli bir eşik. 30 Haziran günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavın ardından gözler, merakla beklenen soru ve cevap anahtarının yayınlanacağı tarihe çevrildi. Sınava giren adaylar, "Acaba hangi sorulara doğru cevap verdim, hangi bölümü kazanabilirim?" heyecanıyla yanıt ararken, ÖSYM tarafından cevap anahtarını bekliyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 17:10 Güncelleme 30 Haziran 2024, 17:11
30 Haziran 2024 DGS sözel sayısal soru kitapçığı cevap anahtarı görüntüleme PDF indir! DGS A-B-C-D kitapçığı soruları ve cevapları osym.gov.tr!

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Binlerce öğrencinin üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşmasını sağlayacak olan 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım sona erdi! ÖSYM tarafından titizlikle hazırlanan ve ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen sınavda, adaylar ter döktü.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu. Söz konusu sınavın sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

SORU VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

DGS SORU VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Haziran 2024 tarihinde saat 13.40'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 10 Temmuz 2024 tarihi saat 23.59'da sona erecek.

SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ


DGS 1 HAM PUAN NEDİR?

DGS sınavında daha önce 0.5 kuralı uygulanmaktaydı. Ancak sonraki yıllarda bu kural kaldırıldı ve 1 ham puan uygulamasına geçildi. Buna göre, öğrencilerin her iki bölümden de -hem sözel hem de sayısal bölümden- en az 1 ham puan yani 1 net yapmaları gerekmektedir.



Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmamaktadır.

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