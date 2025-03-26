Devekuşu nasıl yazılır? TDK’ye göre “deve kuşu” ayrı mı bitişik mi yazılıyor?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Sıkça kullanılan "devekuşu" ifadesi, dilin sadeleşmesiyle zaman zaman farklı şekillerde kullanılıyor. Türkçede yazım hatası, profesyonel yazışmaların ciddiyetini etkileyebiliyor. Peki Devekuşu nasıl yazılır? TDK'ye göre Deve kuşu ayrı mı bitişik mi? İşte konuya dair bilgiler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) DEVE KUŞU NASIL YAZILIR? "Deve kuşu" kelimesi, doğru yazılışıyla ayrı olarak yazılır. Afrika kökenli bu uçamayan kuş, hızla koşabilmesiyle ünlüdür ve dünyanın en büyük kuş türü olarak bilinir. Yazılı anlatımda "deve kuşu"nun doğru kullanımı, anlam karmaşasına yol açmamak için önemlidir. ✅ Doğru yazımı: deve kuşu ❎ Yanlış yazımı: devekuşu