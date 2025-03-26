AÖL (Açık Öğretim Lisesi) soruları ve cevapları geldi: 2025 AÖL soruları ve cevap anahtarları PDF tıkla-görüntüle!

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📌 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavlarına katılan öğrenciler için beklenen haber geldi! 22-23 Mart 2025 tarihlerinde düzenlenen sınavların soru kitapçıkları ve cevap anahtarları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından erişime açıldı.

(Takvim Foto Arşiv) 2025 AÖL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI? 22-23 Mart tarihinde 81 ilde gerçekleştirilen açık lise sınavlarının cevap anahtarı henüz erişime açılmadı.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda AÖL soruları ve cevap anahtarının 26 Mart Çarşamba günü açıklanacağı bilgisi yer aldı. AÖL SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ