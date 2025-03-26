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AÖL (Açık Öğretim Lisesi) soruları ve cevapları geldi: 2025 AÖL soruları ve cevap anahtarları PDF tıkla-görüntüle!

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları, 22-23 Mart 2025 tarihlerinde 3 oturum halinde gerçekleştirildi. Her dersten 10 sorunun yöneltildiği sınavda, adaylara her oturum için 100 dakika süre verildi. MEB tarafından daha önce 26 Mart Çarşamba günü açıklanacağı belirtilen soru ve cevap anahtarları duyuruldu. Öğrenciler, soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına PDF formatında erişerek doğru ve yanlışlarını kontrol edebilir.

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Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 15:50 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 15:50
AÖL Açık Öğretim Lisesi soruları ve cevapları geldi: 2025 AÖL soruları ve cevap anahtarları PDF tıkla-görüntüle!

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📌 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavlarına katılan öğrenciler için beklenen haber geldi! 22-23 Mart 2025 tarihlerinde düzenlenen sınavların soru kitapçıkları ve cevap anahtarları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından erişime açıldı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2025 AÖL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

22-23 Mart tarihinde 81 ilde gerçekleştirilen açık lise sınavlarının cevap anahtarı henüz erişime açılmadı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda AÖL soruları ve cevap anahtarının 26 Mart Çarşamba günü açıklanacağı bilgisi yer aldı.

AÖL SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AÖL 2. DÖNEM CEVAP ANAHTARI SORGULAMA

AÖL soruları ve cevap anahtarı, basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. Bakanlıktan "AÖL soruları ve cevap anahtarı açıklandı" duyurusu geldikten sonra adaylar meb.gov.tr veya odsgm.meb.gov.tr adresinden cevap anahtarlarına ulabilecek. AÖL cevap anahtarı ekranında soruların doğru yanıtları A,B,C,D şıklı olarak yer alacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AÖL SINAV SONUÇLARI TARİHİ BELLİ OLDU

Açıktan eğitim alan öğrenciler için her eğitim yılında toplam üç açık lise sınavı düzenleniyor. 2. dönem sınavları 22-23 Mart tarihlerinde organize edilirken sınav sonuç takvimi belli oldu. AÖL sınav sonuçları, 21 Nisan tarihinde erişime açılacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Açık lise oturumlarında sınav değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar, sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Dolayısıyla 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmeyecek. İptaline karar verilen soru/sorular, değerlendirme dışı bırakılacak ve puan hesaplaması yeniden yapılacak.

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