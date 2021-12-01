Dershane, DYK kursları, eğitim merkezleri bugün tatil mi 1 Aralık 2021 Çarşamba! Üniversiteler bugün açık mı, tatil mi?

Şiddetli rüzgar ve lodos Türkiye'de bir çok ildeki hayatı durma noktasına getirdi. İstanbul'da 4 kişinin ölümüne yol açtı. Çatılar uçtu, evler ve arabalar zarar gördü. Tedbir amacıyla da eğitime 1 gün ara verildi. 30 Kasım'da bir çok ilde okullar tatil edildi. Peki 1 Aralık 2021 Çarşamba durumlar ne? Dershane, DYK kursları, eğitim merkezleri bugün tatil mi? Üniversiteler bugün açık mı, tatil mi? Valiliklerden açıklama geldi mi? İşte son dakika gelişmeler...
DERSHANE, DYK KURSLARI, EĞİTİM MERKEZLERİ BUGÜN TATİL Mİ?
30 Kasım'da okullarla birlikte dershane gibi eğitim kurumları da tatil edilmişti. 1 Aralık için henüz açıklama geldi. Okulların tatil edildiğine dair valiliklerden bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla yüz yüze eğitim devam edecek.
ÜNİVERİTELER AÇIK MI, KAPALI MI?
İstanbul'da dün bazı üniversiteler ise fırtına nedeniyle derslerini online sürdürme kararı aldı. Belirli üniversiteler İstanbul Valiliği ve AFAD'ın uyarılarını dikkate alarak online eğitime geçti. Yıldız Teknik, Galatasaray, Maltepe, İstanbul Teknik, MEF, İstanbul Galata, Bahçeşehir, Medipol, İstanbul Bilgi, İstinye, Marmara, Gelişim, Kültür, Gedik, İstanbul Ticaret, Yeditepe, Altınbaş, Medeniyet, Beykoz, Sakarya, Doğuş, Kadir Has, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp gibi üniversitelerin de aralarında bulunduğu yükseköğretim kurumlarında yüz yüze yapılacak derslerin online olacağını, sınavların da ertelendiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.
1 Aralık 2021 Çarşamba günü için ise açıklama gelmedi.
30 KASIM'DA OKULLARIN TATİL OLDUĞU İLLER HANGİLERİ?
İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Düzce, Sinop, Bartın
HAVA DURUMU NASIL 1 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Konya dışında İç Anadolu bölge geneli, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Doğu Karadeniz, Van dışında Doğu Anadolu bölge geneli ile Hatay kıyıları, Sivas ve Kayseri'nin doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde hissedilir derecede (4 ila 12 derece) azalacağı, genellikle mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Marmara ve Kıyı Ege'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40 - 80 km/saat), İç Anadolu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer kısa süreli fırtına (60-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.