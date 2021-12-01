Dershane, DYK kursları, eğitim merkezleri bugün tatil mi 1 Aralık 2021 Çarşamba! Üniversiteler bugün açık mı, tatil mi?

DERSHANE, DYK KURSLARI, EĞİTİM MERKEZLERİ BUGÜN TATİL Mİ?

30 Kasım'da okullarla birlikte dershane gibi eğitim kurumları da tatil edilmişti. 1 Aralık için henüz açıklama geldi. Okulların tatil edildiğine dair valiliklerden bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla yüz yüze eğitim devam edecek.

ÜNİVERİTELER AÇIK MI, KAPALI MI?

İstanbul'da dün bazı üniversiteler ise fırtına nedeniyle derslerini online sürdürme kararı aldı. Belirli üniversiteler İstanbul Valiliği ve AFAD'ın uyarılarını dikkate alarak online eğitime geçti. Yıldız Teknik, Galatasaray, Maltepe, İstanbul Teknik, MEF, İstanbul Galata, Bahçeşehir, Medipol, İstanbul Bilgi, İstinye, Marmara, Gelişim, Kültür, Gedik, İstanbul Ticaret, Yeditepe, Altınbaş, Medeniyet, Beykoz, Sakarya, Doğuş, Kadir Has, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp gibi üniversitelerin de aralarında bulunduğu yükseköğretim kurumlarında yüz yüze yapılacak derslerin online olacağını, sınavların da ertelendiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

1 Aralık 2021 Çarşamba günü için ise açıklama gelmedi.