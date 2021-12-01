MEB'den son dakika açıklama: 1 Aralık 2021 Çarşamba tatil olan okulların listesi! Bugün hangi okullar tatil? Yüz yüze eğitim var mı?

Hava şartları nedeniyle yurdun bir çok ilinde yüz yüze eğitime ara verildi. Pek çok ili etkisi altına alan kuvvetli rüzgar ve lodos vatandaşlara zor anlar yaşatırken öğrencilerin de eğitimleri aksadı. 1 Aralık Çarşamba sabah saatlerinden itibaren okullarına gitmek için hazırlık yapan öğrenciler ve onların velileri illerindeki Valiliklerden ve MEB'den son dakika açıklama gelip gelmediğini araştırıyor. Bugün hangi okullar tatil? Yüz yüze eğitim var mı? soruları gündemde. İşte 1 Aralık 2021 Çarşamba tatil olan okulların listesi!
30 KASIM SALI GÜNÜ OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİ
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından şu açıklamada bulunmuştu;
"Sevgili hemşehrilerim; İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle;Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir."
İstanbul'un yanı sıra Bursa, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ, Sinop, Bartın, Çanakkale, Ankara, İzmir, Balıkesir, Düzce de de okullar tatil edilmişti.
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Bugün okulların tatil olduğu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Son dakika açıklama geldiğinde Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
1 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusunda, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere Karadeniz'in iç kesimlerinin 900-100 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.