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    • Eğitim
    • 01.12.2021 06:33
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    • 01.12.2021 06:33
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    MEB'den son dakika açıklama: 1 Aralık 2021 Çarşamba tatil olan okulların listesi! Bugün hangi okullar tatil? Yüz yüze eğitim var mı?

    Lodos ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitimde aksamalar yaşandı. Bir önceki gün okullar tatil edilmişti. Bu sabah saatlerinden itibaren de milyonlarca öğrenci ve velisi okulların son durumunu merak ediyor. MEB'den ve Valiliklerden gelen son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki; Bugün hangi okullar tatil? Yüz yüze eğitim var mı? İşte 1 Aralık 2021 Çarşamba tatil olan okulların listesi ve MEB'den son dakika açıklamalar...

    1 Aralık 2021 Çarşamba tatil olan okulların listesi!

    Hava şartları nedeniyle yurdun bir çok ilinde yüz yüze eğitime ara verildi. Pek çok ili etkisi altına alan kuvvetli rüzgar ve lodos vatandaşlara zor anlar yaşatırken öğrencilerin de eğitimleri aksadı. 1 Aralık Çarşamba sabah saatlerinden itibaren okullarına gitmek için hazırlık yapan öğrenciler ve onların velileri illerindeki Valiliklerden ve MEB'den son dakika açıklama gelip gelmediğini araştırıyor. Bugün hangi okullar tatil? Yüz yüze eğitim var mı? soruları gündemde. İşte 1 Aralık 2021 Çarşamba tatil olan okulların listesi!

    30 KASIM SALI GÜNÜ OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİ

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından şu açıklamada bulunmuştu;

    "Sevgili hemşehrilerim; İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle;Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir."

    İstanbul'un yanı sıra Bursa, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ, Sinop, Bartın, Çanakkale, Ankara, İzmir, Balıkesir, Düzce de de okullar tatil edilmişti.

    BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

    Bugün okulların tatil olduğu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Son dakika açıklama geldiğinde Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    1 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusunda, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere Karadeniz'in iç kesimlerinin 900-100 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde hissedilir derecede (4 ila 12 derece) azalacağı, genellikle mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: Güney ve güneybatı yönlerden Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        UYARILAR

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Beklenen yağışların Hatay'ın kuzeyi ve kıyı kesimleri ile Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in 900-1000 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kuvvetli ve yoğun kar (15-40 cm) şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akşam saatlerine kadar Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer hamleli fırtına (50-75 km/saat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir..
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        Haberler Eğitim MEB'den son dakika açıklama: 1 Aralık 2021 Çarşamba tatil olan okulların listesi! Bugün hangi okullar tatil? Yüz yüze eğitim var mı?
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