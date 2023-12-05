DEPREM OLDU OKULLAR TATİL Mİ? 5 Aralık 2023 Salı Bursa, Yalova, İstanbul’da okullar tatil mi, hangi illerde tatil? Valilik son dakika açıklamalar

5 Aralık 2023 okullar tatil mi? sorusu, 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 4 Aralık Oazartesi saat 10.42'de Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Peki depremden dolayı okullar tatil mi?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Denizi Gemlik Körfezi'ndeki depremin ardından başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, 4 Aralık 2023 Pazartesi saat 10.42'de Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi Gemlik açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

"Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir." bilgisini veren Yerlikaya, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini sundu.

Yerlikaya, "Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadesini kullandı.