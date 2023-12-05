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DEPREM OLDU OKULLAR TATİL Mİ? 5 Aralık 2023 Salı Bursa, Yalova, İstanbul'da okullar tatil mi, hangi illerde tatil? Valilik son dakika açıklamalar

Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası ''Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli'de okullar tatil mi? Depremden dolayı okullar tatil mi? 5 Aralık 2023 Pazartesi ve Salı hangi illerde okullar tatil?'' soruları gündeme geldi. İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) - Valilik son dakika duyurular: İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Tekirdağ, Sakarya, Çanakkale, Balıkesir...

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Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 09:50 Güncelleme 05 Aralık 2023, 09:52
DEPREM OLDU OKULLAR TATİL Mİ? 5 Aralık 2023 Salı Bursa, Yalova, İstanbul’da okullar tatil mi, hangi illerde tatil? Valilik son dakika açıklamalar

5 Aralık 2023 okullar tatil mi? sorusu, 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 4 Aralık Oazartesi saat 10.42'de Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Peki depremden dolayı okullar tatil mi?

5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, 4 Aralık 2023 Pazartesi saat 10.42'de Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Denizi Gemlik Körfezi'ndeki depremin ardından başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi Gemlik açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

"Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir." bilgisini veren Yerlikaya, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini sundu.

Yerlikaya, "Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadesini kullandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada da Marmara Denizi Gemlik Körfezi'ndeki 5,1 ve 4,5 büyüklüklerindeki depremler sonucu ekiplerin teyakkuz halinde olduğu, olumsuz bir durumun bulunmadığı kaydedildi.

5 ARALIK 2023 SALI OKULLAR TATİL Mİ?

Depremi hisseden öğrenci ve velileri okulların durumunu merak ediyor. Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Yalova'nın Armutlu ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 4 Aralık 2023 Pazartesi günü ara verildi.

5 Aralık 2023 Salı gününe ilişkin ise bir tatil haberi bulunmuyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

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