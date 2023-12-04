Bursa’da okullar tatil mi son dakika? Bursa Valiliği son dakika okullar tatil mi? 4-5 Aralık deprem nedeniyle okullar tatil mi?

Bu ani depremin ardından Bursa'da okulların tatil olup olmadığı konusu gündeme geldi. Vatandaşlar, Bursa Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamalarını takip ederek okulların tatil edilip edilmediğini öğrenmeye çalışıyor.
Bu ani depremin ardından Bursa'da okulların tatil olup olmadığı konusu gündeme geldi. Vatandaşlar, Bursa Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamalarını takip ederek okulların tatil edilip edilmediğini öğrenmeye çalışıyor.
4 ARALIK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?
Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Çanakkale ve birçok şehirde hissedildi. Depremi hisseden veliler ve vatandaşlar da okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.
Konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Okulların tatil edileceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Marmara Denizi Gemlik Açıklarında 5.1 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir.
Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı. İstanbul Valisi Davut Gül ise olumsuz bir durumun olmadığını söyledi.