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Bursa'da okullar tatil mi son dakika? Bursa Valiliği son dakika okullar tatil mi? 4-5 Aralık deprem nedeniyle okullar tatil mi?

4 Aralık Pazartesi günü Marmara bölgesinde meydana gelen ve özellikle İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Çanakkale gibi şehirlerde hissedilen 5.1 büyüklüğündeki deprem, vatandaşları endişelendirdi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem Marmara Denizi'nde, özellikle Gemlik Körfezi'nde gerçekleşti. Öğrenciler ve veliler de bu kapsamda okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Peki, Bursa'da okullar tatil mi son dakika? Bursa Valiliği son dakika okullar tatil mi? 4-5 Aralık deprem nedeniyle okullar tatil mi? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 12:00 Güncelleme 04 Aralık 2023, 12:07
Bursa’da okullar tatil mi son dakika? Bursa Valiliği son dakika okullar tatil mi? 4-5 Aralık deprem nedeniyle okullar tatil mi?

Bu ani depremin ardından Bursa'da okulların tatil olup olmadığı konusu gündeme geldi. Vatandaşlar, Bursa Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamalarını takip ederek okulların tatil edilip edilmediğini öğrenmeye çalışıyor.

4 ARALIK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Çanakkale ve birçok şehirde hissedildi. Depremi hisseden veliler ve vatandaşlar da okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Okulların tatil edileceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Marmara Denizi Gemlik Açıklarında 5.1 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir.

Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı. İstanbul Valisi Davut Gül ise olumsuz bir durumun olmadığını söyledi.

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