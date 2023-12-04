Bursa’da okullar tatil mi son dakika? Bursa Valiliği son dakika okullar tatil mi? 4-5 Aralık deprem nedeniyle okullar tatil mi?

Bu ani depremin ardından Bursa'da okulların tatil olup olmadığı konusu gündeme geldi. Vatandaşlar, Bursa Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamalarını takip ederek okulların tatil edilip edilmediğini öğrenmeye çalışıyor.

4 ARALIK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Çanakkale ve birçok şehirde hissedildi. Depremi hisseden veliler ve vatandaşlar da okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.