Bartın, Edirne, Tekirdağ’da bugün okullar tatil mi? 20 Kasım 2023 Kar tatili olan il ve ilçeler listesi! MEB- Valilik son dakika açıklamalar

Bartın , Edirne , Tekirdağ 'da bugün okullar tatil mi? sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. İşte 20 Kasım 2023 Kar tatili olan il ve ilçeler listesi! MEB- Valilik son dakika açıklamalar...

20 KASIM 2023 PAZARTESİ TATİL OLAN İL VE İLÇELER LİSTESİ!

KARABÜK'TE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Karabük'ün Eflani ve Eskipazar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Eflani ve Eskipazar ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

DÜZCE AKÇAKOCA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Düzce'nin Akçakoca ve Yığılca ilçesinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle okullar 20 Kasım Pazartesi günü tatil edildi. Akçakoca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Akçakoca ilçemiz genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.