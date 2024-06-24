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Çifte sürpriz yolda! MEB'den sıcak karar; Tamamen ücretsiz olacak! 8. 11. 12. sınıflar 1 Temmuz'da...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaz okullarının yanı sıra ortaokul 8, lise 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik akademik destekleme ve yetiştirme kursları başlatma kararı aldı. Bu yeni uygulama, özellikle sınav hazırlığı sürecinde olan öğrencilere önemli bir destek sağlayacak.

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 14:25 Güncelleme 24 Haziran 2024, 14:26
Çifte sürpriz yolda! MEB’den sıcak karar; Tamamen ücretsiz olacak! 8. 11. 12. sınıflar 1 Temmuz’da...

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Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim sisteminde önemli değişiklikler yaparak dikkat çekiyor. En önemlilerinden biri, sınıf tekrarı uygulamasının geri getirilmesi oldu. Aynı zamanda devamsızlık affının kaldırılması, özellikle üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencileri için devamsızlığı kritik bir konu haline getirdi. Bakan Tekin, "Karnelerin dağıtılması ve telafi süreçlerinin tamamlanması, sınıf tekrarı işlemlerinin henüz tamamlanmadığı anlamına gelmektedir. Net rakamları bayram sonrası öğreneceğiz." dedi.

Ücretsiz Yaz Okulları ve Destek Kursları

MEB'in bu yılki önemli adımlarından biri de ücretsiz yaz okulları oldu. Türkiye genelinde 81 ilde düzenlenecek olan yaz okulları, ortaokul 8. sınıf, lise 11. sınıf ve üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencilerine akademik destek sağlayacak. Öğrenciler, kendi ilçelerindeki okullarda bu ücretsiz faaliyetlere katılabilecekler.

Yaz Okulu Kurslarına Başvuru ve Detaylar

MEB, akademik derslere yönelik destekleme ve yetiştirme kurslarının yaz okulları süresince verileceğini duyurdu. Özellikle 8., 11. ve 12. sınıf öğrencileri için düzenlenecek olan kurslar, mezunlar için ise halk eğitim merkezlerinde ücretsiz olarak sunulacak. Yaz okulu kursları 1 Temmuz'da başlayacak ve 29 Ağustos'ta sona erecek.

Destekleme ve Yetiştirme Kursları

Eğitim dönemi başladığında, 2 Eylül itibariyle destekleme ve yetiştirme kursları da açılacak. 12. sınıf öğrencileri, yaz döneminde haftada 6 saat ders alabilecekler. Kurslar, haftanın 5 günü saat 13.30'da başlayacak ve bir dersten günlük en fazla 2 saat sürecek şekilde düzenlenecek. Kurs süresi 4 haftadan az veya 8 haftadan fazla olmayacak.

Öğrencilere Yönelik Yeni Dönem

Bu yeni eğitim programları, öğrencilerin akademik başarılarını artırmayı ve eksiklerini gidermeyi hedefliyor. Ücretsiz yaz okulları ve destekleme kursları sayesinde öğrenciler, yaz tatillerinde eğitimlerine devam ederek üniversite sınavlarına daha iyi hazırlanabilecekler. MEB'in bu adımları, öğrencilerin eğitim hayatlarında önemli bir rol oynamaya aday.

Yaz Okulu Kursları 1 Temmuz - 29 Ağustos Ücretsiz yaz okulu ve akademik destek kursları.

Destekleme ve Yetiştirme Kurslar ı2 Eylül - Eğitim Dönemi 12. sınıflar için haftada 6 saat destek kursları.

MEB'in sunduğu bu yeni eğitim fırsatları, öğrencilerin hem yaz tatilinde hem de yeni eğitim döneminde başarılarını artırmalarına yardımcı olacak.

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