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YKS eğitim bilgileri güncelleme nasıl yapılır? 2024 ÖSYM YKS AİS eğitim bilgisi güncelleme ekranı!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tamamlanmasının ardından milyonlarca aday gözünü son dakika gelişmelerine çevirdi. YKS sınavına bu yıl 3 milyondan fazla aday katılım gösterdi. Sınav sonuçlarının açıklanması ve tercih döneminin başlamasıyla birlikte adaylar, eğitim bilgilerini güncelleme sürecine odaklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bu konuda önemli bir duyuru yaptı. Peki, YKS eğitim bilgileri güncelleme nasıl yapılır? İşte 2024 ÖSYM YKS AİS eğitim bilgisi güncelleme ekranı!

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 12:06 Güncelleme 24 Haziran 2024, 12:13
YKS eğitim bilgileri güncelleme nasıl yapılır? 2024 ÖSYM YKS AİS eğitim bilgisi güncelleme ekranı!

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ÖSYM, YKS adayları için eğitim bilgileri güncelleme işlemi hakkında yeni bir duyuru yayınladı. Bu duyuru, sınav sonuçlarının ardından tercih yapacak adaylar için büyük önem taşıyor. Eğitim bilgilerini güncellemek isteyen adaylar, duyuruda belirtilen tarih aralığında bu işlemi gerçekleştirebilecek. Peki, YKS eğitim bilgileri güncelleme nasıl yapılır? İşte 2024 ÖSYM YKS AİS eğitim bilgisi güncelleme ekranı!

YKS EĞİTİM BİLGİLERİ GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2024-YKS değerlendirme işlemlerinde adayların ortaöğretim seviyesindeki eğitim bilgileri kullanılmaktadır. 2024-YKS'ye başvuran adayların 24-28 Haziran 2024 tarihleri arasında Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2024/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 28 Haziran 2024 tarihi saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekmektedir.

Eğitim bilgilerinde eksiklik/hata olduğunu düşünen adayların, mezun oldukları/olacakları ortaöğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemi üzerinden düzelttirmeleri ve bu düzeltme işlemi sonrasında 24-28 Haziran 2024 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2024/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek 28 Haziran 2024 tarihi saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekmektedir.

Eğitim bilgisi e-okul'a eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini ve varsa okul birinciliği durumlarını Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına işlettirmeleri ve sonrasında https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2024/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden bu eğitim bilgilerini seçerek 28 Haziran 2024 tarihi saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekmektedir.

Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacaktır.

Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 28 Haziran 2024 tarihinde saat 16.00'da sona erecek olup adayların bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim dikkate alınacaktır.

2024-YKS'ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 28 Haziran 2024 tarihinde saat 16.00'da sona erecek olup adayların bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim dikkate alınacaktır. OBP'ye ilişkin işlemlerin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa bu eğitim bilgisi kullanılacaktır. Bu tarihte adayın birden fazla eğitim bilgisi varsa ve başvuruda seçmiş olduğu eğitim bilgisi, bu eğitim bilgileri arasında ise adayın bu eğitim bilgisi kullanılacaktır (Onay işlemi yapan veya yapmayan tüm adaylar için başvuruda kullanılan eğitim bilgisinin son eğitim bilgileri arasında olup olmadığının anlaşılmasında; okul türü, alan, dal ve okul kodu bilgileri kullanılacaktır.). Adayın başvuruda kullandığı eğitim bilgisi, bu tarihte aktif eğitim bilgileri arasında bulunmuyor ise adayın en son mezun olduğu eğitim bilgisi kullanılacaktır.

2024-YKS adaylarına önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

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