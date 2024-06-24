YKS eğitim bilgileri güncelleme nasıl yapılır? 2024 ÖSYM YKS AİS eğitim bilgisi güncelleme ekranı!

Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacaktır.

Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 28 Haziran 2024 tarihinde saat 16.00'da sona erecek olup adayların bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim dikkate alınacaktır.

2024-YKS'ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 28 Haziran 2024 tarihinde saat 16.00'da sona erecek olup adayların bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim dikkate alınacaktır. OBP'ye ilişkin işlemlerin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa bu eğitim bilgisi kullanılacaktır. Bu tarihte adayın birden fazla eğitim bilgisi varsa ve başvuruda seçmiş olduğu eğitim bilgisi, bu eğitim bilgileri arasında ise adayın bu eğitim bilgisi kullanılacaktır (Onay işlemi yapan veya yapmayan tüm adaylar için başvuruda kullanılan eğitim bilgisinin son eğitim bilgileri arasında olup olmadığının anlaşılmasında; okul türü, alan, dal ve okul kodu bilgileri kullanılacaktır.). Adayın başvuruda kullandığı eğitim bilgisi, bu tarihte aktif eğitim bilgileri arasında bulunmuyor ise adayın en son mezun olduğu eğitim bilgisi kullanılacaktır.

2024-YKS adaylarına önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"