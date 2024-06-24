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LGS sonuçları açıklandı mı 2024? LGS tercihleri ne zaman başlayacak? Okullar en düşük kaç puanla öğrenci alıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Haziran'da düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçları için geri sayım başladı. Hayallerindeki liselerde eğitim almak isteyen öğrenciler, LGS sınav sonuçlarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Sınav sonuçları, meb.gov.tr adresi üzerinden adaylara duyurulacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihlerini kullanarak sınav sonuçlarına erişim sağlayabilecekler.

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 07:23 Güncelleme 24 Haziran 2024, 07:23
LGS sonuçları açıklandı mı 2024? LGS tercihleri ne zaman başlayacak? Okullar en düşük kaç puanla öğrenci alıyor?

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Sınavların tamamlanmasının üzerinden yaklaşık üç hafta geçti ve bu süreçte hem öğrenciler hem de aileler, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

2024 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, tercih ve yerleştirme kılavuzunun sınav sonuçlarının açıklandığı gün yayımlanacağını duyurdu.

Yani, yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 28 Haziran'da yayımlanacak.

LGS tercih tarihleri, tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından netlik kazanacak.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre LGS sonuçları, 28 Haziran tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına meb.gov.tr üzerinden ulaşabilecek.

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek.

Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.

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