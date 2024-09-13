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Çevre dostu okullar! Eğitimde yeşil dönem

Yeni yılda okullarda daha çevreci çalışmalar olacak. İlkokul ve ortaokul öğrencileri de en az birer ağaç dikecek. Diktiği ağacın bakımını ve takibini kendi yapacak.

Ceyda Karaaslan Ceyda Karaaslan
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 13 Eylül 2024
Çevre dostu okullar! Eğitimde yeşil dönem

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2024-2025 eğitim öğretim yılının ders zili, geçen pazartesi sabahı çaldı. Milyonlarca öğrenci, 3 ay süren yaz tatilinin ardından okula başladı. Bu yıl hem öğrencileri hem de öğretmenleri birçok yenilik bekliyor.

Bunların başında kademeli olarak uygulanacak "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında hazırlanan yeni müfredat var. Ana sınıflar, 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıflarda ilk kez uygulanacak olan yeni müfredat ile ders içerikleri yüzde 35 sadeleştirildi. Yeni müfredatla eğitime başlayacak ilk kademelerde bu yıl Bakanlıkça hazırlanan "beceri örgüsü" temelli ders kitapları okutulacak. Yeni müfredat doğrultusunda hazırlanan yeni kitaplarda, karekodlar içinde etkinlikler, animasyonlar, simülasyonlar, dijital tarih, artırılmış gerçeklik ve yapay zekâyla desteklenmiş uygulamalara yer verilerek öğrencilerin yardımcı kaynağa ihtiyaç duymadan öğrenmeleri hedeflendi. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yıldan itibaren okulların enerji verimliliğini artırmak, kaynakları verimli kullanmak ve çevreci okullar geliştirmek amaçlı çalışmaları "yeşil bayrak"la tescil edecek.

BİR ÖĞRENCİ BİR AĞAÇ
Bu yıl ilkokul ve ortaokula başlayan öğrenciler belirlenen alanlarda ağaç dikecek ve öğrenim gördüğü süre içerisinde diktiği ağacın bakım ve takibini yapacak. Okullarda su tasarrufu, atık yönetimi, çevre bilinciyle ilgili eğitimler verilecek, okul bahçelerinin daha çevreci görünüme kavuşması için çaba gösterilecek.

120 BİN PERSONEL ÇALIŞACAK
Bu yıl okullardaki temizlik ve güvenlik görevliler de artırıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, geçen yıl bize tanımladığı sayının yaklaşık 2 katı kadar personel tanımladı. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu yıl 120 bin kişi alıyoruz" dedi.

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