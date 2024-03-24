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TÖDER 2 deneme sınav sonuçları açıklandı mı 2024? TÖDER 22-23-24-25 Mart Türkiye geneli YKS 2. deneme cevap anahtarı!

TÖDER sınavı 22 Mart-25 Mart tarihlerinde gerçekleştirilmeye başlandı. AYT ve TYT deneme sınavlarına katılım sağlayan adaylar, "TÖDER sınav sonuçları açıklandı mı, soruları ve cevapları (A ve B kitapçığı cevap anahtarı) yayınlandı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili gözler gelecek açıklamalara çevrildi.

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Giriş Tarihi 24 Mart 2024, 15:27 Güncelleme 24 Mart 2024, 15:27
TÖDER 2 deneme sınav sonuçları açıklandı mı 2024? TÖDER 22-23-24-25 Mart Türkiye geneli YKS 2. deneme cevap anahtarı!

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TÖDER tarafından düzenlenen AYT ve TYT deneme sınavları 25 Mart tarihine kadar gerçekleştiriliyor. Bu sınavlara katılan adaylar, şimdiden "TÖDER sınav sonuçları açıklandı mı?" ve "Soruları ile cevapları (A ve B kitapçığı cevap anahtarı) yayınlandı mı?" gibi soruların cevaplarını aramaya başladılar.

TÖDER DENEME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÖDER YKS (TYT-AYT) Deneme Sınavı 22-23-24-25 Mart 2024 (Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi) tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

TÖDER sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı ise henüz belli olmadı. Sonuçlar ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

TÖDER SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TÖDER tarafından gerçekleştirilen YKS deneme sınavı sonuçları http://toderyks.ertem.com.tr/internet adresi üzerinden açıklanacak.

Öğrenciler sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını öğrenebilecek.

2. GEÇ BAŞVURU HAKKI TANINDI

Yükseköğretim Kurulu, 8-9 Haziran'da yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarının mağduriyet yaşamamaları için ikinci geç başvuru hakkı tanıdı.

YSK EK BAŞVURU TARİHLERİ

Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan ve yurt dışındaki üniversitelere kayıt olmak isteyen Türk öğrencilere YKS'ye girme şartı getiren yönetmelik dolayısıyla mağduriyet yaşanmaması için sağlanan ikinci geç başvuru 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.

Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

DAHA ÖNCEKİ BAŞVURULAR AYNEN GEÇERLİ OLACAK

Sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adayların, başvuru bilgileri aynen geçerli olacak. Bu nedenle sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adaylardan yeniden başvuru alınmayacak.

2024 YKS OTURUM BİLGİLERİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 1'inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

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