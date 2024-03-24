TÖDER 2 deneme sınav sonuçları açıklandı mı 2024? TÖDER 22-23-24-25 Mart Türkiye geneli YKS 2. deneme cevap anahtarı!

TÖDER tarafından düzenlenen AYT ve TYT deneme sınavları 25 Mart tarihine kadar gerçekleştiriliyor. Bu sınavlara katılan adaylar, şimdiden "TÖDER sınav sonuçları açıklandı mı?" ve "Soruları ile cevapları (A ve B kitapçığı cevap anahtarı) yayınlandı mı?" gibi soruların cevaplarını aramaya başladılar.