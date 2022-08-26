Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 26.08.2022 23:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.08.2022 23:03
    ABONE OL

    YKS tercihi yapmadan ek tercih yapılır mı? Kimler YKS ek tercih hakkına sahip? 2022- 23 üniversite ek tercih tarihleri ve boş kontenjanlar!

    2022 yılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) YKS tercih sonuçlarını, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden erişime açtı. Tercih hakkını kullanmayan ya da 2 yıllık ve 4 yıllık programlara yerleşemeyip açıkta kalan adaylar, umutlarını boş kontenjanla belirlenen ek tercih sürecine bıraktı. Peki, kimler YKS ek tercih hakkına sahip? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Kimler YKS ek tercih hakkına sahip?

    Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından açıklandı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, herhangi lisan veya önlisans programına yerleşemeyen adayların gözü ek tercih sürecine çevrildi. Konuyla ilgili detaylar araştırılırken, kimlerin ek tercih yapma hakkında sahip olduğu da adayların merak ettiği bir diğer husus oldu. Peki, YKS tercihi yapmadan ek tercih yapılır mı? İşte ek tercihlere dair merak edilenler!

    YKS EK TERCİH NE ZAMAN 2022?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler YKS ek tercih tarihlerine çevrildi. Üniversite kayıtları 22 ile 26 Ağustos günleri arasında yapılacak. Bu doğrultuda YKS ek tercihlerinin üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.

    EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

    2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınladı. 2022 ÖSYM YKS tercih kılavuzuna göre, ek yerleştirmelerin nasıl yapılacağan ilişkin detaylar paylaşıldı. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

        Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

        YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

        YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Üniversite 2.tercih/yerleştirme kılavuzu'nun önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor.

        YKS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?

        Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

        Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır. Adayların yapacağı tercih sayısı en fazla 24 olacaktır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Macron’dan Türkiye’yi hedef alan küstah sözler
        Haberler Haberler YKS tercihi yapmadan ek tercih yapılır mı? Kimler YKS ek tercih hakkına sahip? 2022- 23 üniversite ek tercih tarihleri ve boş kontenjanlar!
            SON DAKİKA