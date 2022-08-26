YKS tercihi yapmadan ek tercih yapılır mı? Kimler YKS ek tercih hakkına sahip? 2022- 23 üniversite ek tercih tarihleri ve boş kontenjanlar!

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından açıklandı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, herhangi lisan veya önlisans programına yerleşemeyen adayların gözü ek tercih sürecine çevrildi. Konuyla ilgili detaylar araştırılırken, kimlerin ek tercih yapma hakkında sahip olduğu da adayların merak ettiği bir diğer husus oldu. Peki, YKS tercihi yapmadan ek tercih yapılır mı? İşte ek tercihlere dair merak edilenler!