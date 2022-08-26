YKS tercihi yapmadan ek tercih yapılır mı? Kimler YKS ek tercih hakkına sahip? 2022- 23 üniversite ek tercih tarihleri ve boş kontenjanlar!

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından açıklandı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, herhangi lisan veya önlisans programına yerleşemeyen adayların gözü ek tercih sürecine çevrildi. Konuyla ilgili detaylar araştırılırken, kimlerin ek tercih yapma hakkında sahip olduğu da adayların merak ettiği bir diğer husus oldu. Peki, YKS tercihi yapmadan ek tercih yapılır mı? İşte ek tercihlere dair merak edilenler!
YKS EK TERCİH NE ZAMAN 2022?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler YKS ek tercih tarihlerine çevrildi. Üniversite kayıtları 22 ile 26 Ağustos günleri arasında yapılacak. Bu doğrultuda YKS ek tercihlerinin üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.
EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınladı. 2022 ÖSYM YKS tercih kılavuzuna göre, ek yerleştirmelerin nasıl yapılacağan ilişkin detaylar paylaşıldı. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.