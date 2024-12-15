Bursluluk parası yattı mı, ne zaman hesaba geçecek 2024? Aralık ayı İOKBS parası hangi tarihte ödenecek?

İOKBS burslarının yatıp yatmadığını sorgulamak için e-Okul sistemine giriş yapılabilir. Sisteme T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarası ile giriş yapıldıktan sonra güvenlik aşamasında doğum tarihi ve diğer kişisel bilgiler doğru şekilde girilmelidir. Bunun dışında burs ödemelerini PTT üzerinden alan öğrenciler, PTT canlı destek hattı aracılığıyla ad, soyad, e-posta ve telefon numarası ile burslarının yatıp yatmadığını öğrenebilirler.

E-Okul ve PTT Canlı Destek ile Burs Sorgulama

(Takvim Foto Arşiv)

PYBS Bursu İçin Sorgulama

PYBS bursu ile ilgili ödemeler de aynı şekilde e-Okul üzerinden sorgulanabilir. Öğrenciler, burs ödemelerinin ne zaman yatacağına dair detaylı bilgi almak için e-Okul üzerinden "Burs Ödeme Bilgileri" bölümünü takip edebilirler.

Burslar her ayın 25'ine kadar hesaplara yatırıldığı için Aralık ayı için de öğrenciler beklemeye devam ediyor.