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Bursluluk parası yattı mı, ne zaman hesaba geçecek 2024? Aralık ayı İOKBS parası hangi tarihte ödenecek?

Aralık ayı burs ödemeleri İOKBS kazanan öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Her yıl düzenli olarak yapılan bu burs ödemeleri öğrencilerin eğitim giderlerine katkı sağlamak amacıyla veriliyor. Peki, Aralık 2024 burs ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte bu sorunun yanıtı ve detaylar...

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Giriş Tarihi :15 Aralık 2024 , 16:47 Güncelleme Tarihi :15 Aralık 2024 , 16:47
Bursluluk parası yattı mı, ne zaman hesaba geçecek 2024? Aralık ayı İOKBS parası hangi tarihte ödenecek?

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    Aralık ayı İOKBS burs ödemeleri henüz yatmadı. Öğrencilerin merakla beklediği burs ödemelerinin her ayın 15'i ile 25'i arasında yatırıldığı biliniyor. Ancak, burs paralarının tam olarak hangi tarihte hesaba geçeceği, ödemelerin yapıldığı şehir ve banka türüne göre değişiklik gösterebiliyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    İOKBS Burs Ödemeleri Ne Zaman Yatar?

    İlköğretim 5,6,7 ve 8. sınıflar ile lise 9,10 ve 11. sınıf öğrencilerinin faydalandığı İOKBS bursları her ayın 25'ine kadar hesaplara aktarılıyor. Bu kapsamda Aralık ayı bursları da 25 Aralık'a kadar öğrencilerin hesaplarına yatırılacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Burs Ödemeleri Banka ve PTT Üzerinden Yapılıyor

    İOKBS burs ödemeleri, Vakıfbank ve PTT üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, burs paralarının hesaplarına yatıp yatmadığını hem e-Okul üzerinden hem de PTT'nin online platformlarından kontrol edebilirler.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    E-Okul ve PTT Canlı Destek ile Burs Sorgulama

    İOKBS burslarının yatıp yatmadığını sorgulamak için e-Okul sistemine giriş yapılabilir. Sisteme T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarası ile giriş yapıldıktan sonra güvenlik aşamasında doğum tarihi ve diğer kişisel bilgiler doğru şekilde girilmelidir. Bunun dışında burs ödemelerini PTT üzerinden alan öğrenciler, PTT canlı destek hattı aracılığıyla ad, soyad, e-posta ve telefon numarası ile burslarının yatıp yatmadığını öğrenebilirler.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    PYBS Bursu İçin Sorgulama

    PYBS bursu ile ilgili ödemeler de aynı şekilde e-Okul üzerinden sorgulanabilir. Öğrenciler, burs ödemelerinin ne zaman yatacağına dair detaylı bilgi almak için e-Okul üzerinden "Burs Ödeme Bilgileri" bölümünü takip edebilirler.

    Burslar her ayın 25'ine kadar hesaplara yatırıldığı için Aralık ayı için de öğrenciler beklemeye devam ediyor.

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