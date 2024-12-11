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BURSKOOP SONUÇLARI 2024 | Burskoop sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? 9.000 TL - 18.000 TL ödeme verilecek!

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin eğitime destek amacıyla sağladığı Burskoop bursu, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için başvuruda bulunan öğrenciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Meslek liseleri ve üniversite öğrencilerine yönelik toplam 9 bin ila 18 bin TL arası burs desteği sunan program gençlerin eğitim masraflarını hafifletmeyi hedefliyor. İşte, burs sonuçlarına dair detaylar ve ödeme tarihleri.

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Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 13:40 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 13:40
BURSKOOP SONUÇLARI 2024 | Burskoop sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? 9.000 TL - 18.000 TL ödeme verilecek!

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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere sunulan burs desteği kapsamında, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı burs sonuçları açıklandı. Toplamda meslek lisesi öğrencilerine 9000 TL, üniversite öğrencilerine ise 18000 TL ödeme yapılacak burs desteği, eğitim hayatında maddi yükü hafifletmeyi hedefliyor. İşte, başvuru süreci, sonuçlar ve ödeme takvimi hakkında tüm detaylar.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Burskoop Sonuçları Ne Zaman Açıklandı?

Burskoop burs sonuçları, 11 Aralık tarihinde açıklandı. Başvuruların 14 Ekim'de sona ermesinin ardından yapılan değerlendirmelerle ihtiyaç sahibi öğrenciler belirlendi. Bursa il sınırlarında ikamet eden ve belirlenen meslek liselerinde eğitim gören öğrenciler, bu destekten faydalanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ödemeler Ne Zaman Başlayacak?

Burs ödemeleri, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında yılda üç kez yapılacak. İlk ödeme Aralık ayında gerçekleşirken, diğer ödemeler sırasıyla Mart ve Haziran aylarında öğrencilerin hesaplarına yatırılacak. Bu ödeme düzeni, öğrencilerin eğitim masraflarını daha planlı bir şekilde karşılamalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Başvuru Şartları Nelerdir?

Burskoop bursundan yararlanmak için belirlenen kriterler şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Bursa il sınırları içinde ikamet ediyor olmak.

Bursa'daki örgün eğitim veren Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde 9. sınıf öğrencisi olmak.

Destek verilen bölümler arasında Bilişim Teknolojileri, Kimya Teknolojisi, Sağlık Hizmetleri, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri ve daha birçok alan yer alıyor.

Kazanç getiren bir işte çalışmamak.

Sosyoekonomik açıdan ihtiyaç sahibi olmak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kimler Bu Destekten Faydalanabiliyor?

Bursa sınırları içerisinde yer alan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde belirli alanlarda okuyan öğrenciler bu bursun kapsamına giriyor. Özellikle Tarım, Moda Tasarım Teknolojileri, Motorlu Taşıtlar Teknolojisi gibi geleceğin mesleklerine odaklanan bölümlerden başvuru yapan öğrenciler, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime verdiği destekle başarılarına katkı sağlayacak.

Sonuçlara Nasıl Ulaşılır?

Burs sonuçları, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesi üzerinden duyuruldu. Sonuçlara ulaşmak isteyen öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak detayları öğrenebilir.

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