BURSKOOP SONUÇLARI 2024 | Burskoop sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? 9.000 TL - 18.000 TL ödeme verilecek!

(Takvim Foto Arşiv)
Başvuru Şartları Nelerdir?
Burskoop bursundan yararlanmak için belirlenen kriterler şunlardır:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Bursa il sınırları içinde ikamet ediyor olmak.
Bursa'daki örgün eğitim veren Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde 9. sınıf öğrencisi olmak.
Destek verilen bölümler arasında Bilişim Teknolojileri, Kimya Teknolojisi, Sağlık Hizmetleri, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri ve daha birçok alan yer alıyor.
Kazanç getiren bir işte çalışmamak.
Sosyoekonomik açıdan ihtiyaç sahibi olmak.
(Takvim Foto Arşiv)
Kimler Bu Destekten Faydalanabiliyor?
Bursa sınırları içerisinde yer alan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde belirli alanlarda okuyan öğrenciler bu bursun kapsamına giriyor. Özellikle Tarım, Moda Tasarım Teknolojileri, Motorlu Taşıtlar Teknolojisi gibi geleceğin mesleklerine odaklanan bölümlerden başvuru yapan öğrenciler, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime verdiği destekle başarılarına katkı sağlayacak.
Sonuçlara Nasıl Ulaşılır?
Burs sonuçları, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesi üzerinden duyuruldu. Sonuçlara ulaşmak isteyen öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak detayları öğrenebilir.