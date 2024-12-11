BURSKOOP SONUÇLARI 2024 | Burskoop sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? 9.000 TL - 18.000 TL ödeme verilecek!

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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere sunulan burs desteği kapsamında, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı burs sonuçları açıklandı. Toplamda meslek lisesi öğrencilerine 9000 TL, üniversite öğrencilerine ise 18000 TL ödeme yapılacak burs desteği, eğitim hayatında maddi yükü hafifletmeyi hedefliyor. İşte, başvuru süreci, sonuçlar ve ödeme takvimi hakkında tüm detaylar.

(Takvim Foto Arşiv) Burskoop Sonuçları Ne Zaman Açıklandı? Burskoop burs sonuçları, 11 Aralık tarihinde açıklandı. Başvuruların 14 Ekim'de sona ermesinin ardından yapılan değerlendirmelerle ihtiyaç sahibi öğrenciler belirlendi. Bursa il sınırlarında ikamet eden ve belirlenen meslek liselerinde eğitim gören öğrenciler, bu destekten faydalanacak.