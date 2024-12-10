Başkan Erdoğan’dan öğrencilere müjde: KYK bursu yüzde 50 arttı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 2024-2025 akademik yılı için üniversite öğrencilerine verilen burs ve kredi tutarlarında yüzde 50 oranında bir artış yapıldığını duyurdu.

Başkan Erdoğan, yeni burs ve kredi tutarlarına ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Ön lisans ve lisans için 3 bin liraya, yüksek lisansta 6 bin liraya, doktora öğrencilerimiz için 9 bin liraya çıkardık. Yeni burs miktarlarının öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum"

Burs ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı

BURS ÜCRETLERİNE YÜZDE 50 ZAM

2024-2025 akademik yılı için üniversite öğrencilerine verilen kredi ve burs tutarlarını artırdı. Yapılan düzenlemeyle, lisans öğrencilerine sağlanan burs ve kredi tutarı 2 bin liradan 3 bin liraya, yüksek lisans öğrencilerine verilen tutar 4 bin liradan 6 bin liraya, doktora öğrencilerine verilen burs ise 6 bin liradan 9 bin liraya yükseltildi. Bu artışla birlikte, milyonlarca öğrenciye daha fazla destek sağlanması hedefleniyor.