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Başkan Erdoğan'dan öğrencilere müjde: KYK bursu yüzde 50 arttı!

Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren müjdeyi verdi. Burs ve öğrenim kredisi tutarlarının yüzde 50 oranında artırıldığını duyuran Erdoğan, ön lisans ve lisans öğrencileri için bu tutarın 3 bin, yüksek lisans öğrencileri için 6 bin, doktora öğrencileri için ise 9 bin liraya çıkarıldığını açıkladı.

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 01:12 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 01:38
Başkan Erdoğan’dan öğrencilere müjde: KYK bursu yüzde 50 arttı!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 2024-2025 akademik yılı için üniversite öğrencilerine verilen burs ve kredi tutarlarında yüzde 50 oranında bir artış yapıldığını duyurdu.

Başkan Erdoğan, yeni burs ve kredi tutarlarına ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Ön lisans ve lisans için 3 bin liraya, yüksek lisansta 6 bin liraya, doktora öğrencilerimiz için 9 bin liraya çıkardık. Yeni burs miktarlarının öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum"

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BURS ÜCRETLERİNE YÜZDE 50 ZAM

2024-2025 akademik yılı için üniversite öğrencilerine verilen kredi ve burs tutarlarını artırdı. Yapılan düzenlemeyle, lisans öğrencilerine sağlanan burs ve kredi tutarı 2 bin liradan 3 bin liraya, yüksek lisans öğrencilerine verilen tutar 4 bin liradan 6 bin liraya, doktora öğrencilerine verilen burs ise 6 bin liradan 9 bin liraya yükseltildi. Bu artışla birlikte, milyonlarca öğrenciye daha fazla destek sağlanması hedefleniyor.

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