23 NİSAN İLE İLGİLİ KOMPOZİSYON ÖRNEKLERİ

Atamızın Hediyesi

Tarihimizde önemli bir yer kaplayan kurtuluş savaşının en zor zamanlarında açılan TBMM, yurdumuzda büyük bir sevinç ile karşılandı. Ulu Önder Atatürk, bu önemli ve mutlu günü bugünün küçükleri yarının büyükleri olan biz çocuklara armağan etmiştir. Bu tarihten itibaren her sene 23 Nisan günü öncelikle biz çocuklar tarafından olmak üzere, tüm yurtta sevinç ve coşku ile kutlanıyor.

Yıllardan bu yana tüm çocukların kutladığı bu bayram yalnızca Türklerin değil bütün dünya çocuklarının coşku ve sevinç ile kutladığı bir gün olmuştur. Her yıl 23 Nisan günü, bütün milletlerden çocukların katılımıyla sevgi bahçesini anımsatan bir görüntü ortaya çıkmaktadır. Bu anlamlı günde bütün çocukların kalplerinin aynı gün, ve aynı sevinç ile heyecan içinde atması, biz Türk Milleti için büyük bir gurur ve kıvanç kaynağıdır.

23 Nisan Dünya Çocuk Bayramının insanlara ilettiği barış mesajı, belkide insanlık tarihinde verilmiş mesajların en önemlisidir. Her milletten çocukların bir araya gelmeleri kültür alışverişinde bulunup, sevgi ile birbirlerine bağlanmaları,kalplerine barış tohumları serpilmesi ve kalplerinde filizlenen barış tohumlarının yaşamları boyunca dünya barışına katkıda bulunması 23 Nisan'ı ifade eden en önemli mesajdır. Bu sayede Atatürk'ün övünç hissi ile söylediği "Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir." sözü bugünün küçük çocuklarının, yarının dünyasının barış içinde yaşamasına katkıda bulunuyor.

Büyük Önderimiz Atatürk, en büyük, en önemli tarihlerden biri olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ilelebet yaşatma ve devam ettirme görevini Türk ulusunun çocuklarına vermiştir. Bizler Türk çocukları olarak, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşku ve heyecan ile kutlamalıyız. Atamızı ve kurtuluş mücadelesi verip bize bu vatanı bırakan herkesi saygı ile anmalıyız.



Bir Çocuğun Hayali

Her çocuğun hayalleri vardır. Ben de 23 Nisanlarda hayal kurarım hep. Tüm dünya çocuklarının el ele olduğu resimler görürüm. Hiçbir ayrım olmadan her çocuğun eşit haklara sahip, mutlu olduğu bir dünyanın düşlerine dalarım.

Bir çocuğun gözünden bu gezegen öyle güzeldir ki! Savaşların olmadığı insanların birbiriyle iyi geçindiği, herkesin mutlu olduğu bir dünyanın hayalini yalnızca çocuklar kurabilir. Bu taze zihinler pırıl pırıldır, rengarenk ve sonsuzdur.

Atatürk, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili "Türk milletinin geleceği bugünkü çocukların doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır." demiştir. Bu ülkenin istikbalinin biz çocuklara emanet olduğunun bilincinde olarak çok çalışmalıyız. Çok çalışmalıyız ki kurduğumuz düşler yalnızca imkansız hayaller olarak kalmasın, gerçeğe dönüşsün. Büyük başarılara imza atmalıyız ki, bizden sonraki nesillere örnek olabilelim, daha da iyisini yapmaya yöneltelim.

Çocuk yaşımızdan itibaren kendimizi sanat ve bilim dallarında geliştirmeye başlamalıyız ki, büyüdüğümüzde bilgili ve yetenekli insanlar olalım ve ülkemizin gelişimine yardımcı olalım. Atamızın bizlere olan güveninin karşılığını en güzel şekilde verelim.

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Her 23 Nisan bu ülkede bir sevinç bir mutluluk günü olarak kutlanmaktadır. Bu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e borçlu olduğumuz bir durumdur. Bu dünyada bu ülkede çocuk olarak yaşarken pozitif bir enerji ile insanın dolu dolu olduğu bu gün belkide dünyanın en güzel günüdür.

23 Nisan'ın bayram olarak kutlanılmasının ardında belki Meclis'in açılışı var gibi gözükebilir. Ancak genç Cumhuriyetin bu önemli günü bir çocuk bayramı olarak kutlamak. Sanırım ki Atatürk gibi bir dahinin bir büyük insanın alabileceği bir karar olabilirdi. Burada hem ülkenin genelinde resmiyetten arındırılmış bir bayram coşkusu yaratmak hem de geleceğin şimdiki çocuklarda olduğu ince mesajını verebilmek sanırız ki bu dünyada sadece Mustafa Kemal Atatürk gibi bir liderin başarabileceği bir olay olarak insanlık tarihine geçmiştir. Her Türk vatandaşının ne olursa olsun Mustafa Kemal Atatürk ile her zaman gurur duyması gerekmektedir.

23 Nisan'ın Ulusal Egemenlik bayramı olarak da kutlanılması ulusal bağımsızlığımızı o damarlarımızda yatan özgür ruhu tüm dünya ile paylaşmamızı aynı zamanda da Türk misafirperverliğini tüm dünyaya tekrar tekrar kanıtlamamız tanıtmamız açısından da bu bayram büyük önem taşımaktadır. her 23 Nisan'da tüm dünyadan gelen çocuklara sunmuş olduğumuz misafirperverliğimiz sonucu son hızla küreselleşen dünyaya da kendi kültürümüzü iyice tanıtıyoruz.

Bizlerin görevi bu meşaleyi gelecek nesillere aktarabilecek şekilde kendimizi yetiştirmek ve Mustafa Kemal'in devrimlerinin yolundan yürüyüp toplumu her türlü kara düşünce ve hareketlerden bu vesile uzak tutabilecek eğitimi de almak olacaktır. Unutmayalım ki Atatürk'ün yolu aklın ve bilimin yoludur. Akıl ve bilimin ışığından yürümek Atatürk'ün yolundan yürümek demektir.

Tüm dünyanın çocuklarına ırk, dil, din ayrımı gözetmeksizin kucak açan bu yüce bayram küçük büyük herkese kutlu olsun