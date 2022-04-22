23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Her yıl ülke genelinde büyük bir coşku ile kutlanan bayram son yıllarda koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze kutlanamıyordu. Bu yıl vaka sayılarının düşüklüğü ve aşılamanın artmasıyla milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen kutlmaların olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki 23 Nisan kutlanacak mı, ne zaman 2022? 23 Nisan kutlama programı nasıl? İşte 23 Nisan bayramı mesajları, sözleri, resimleri, kompozisyon ve çizimler...
✨23 NİSAN KUTLANACAK MI 2022?
Pandeminin başlamasının hemen ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu, TRT EBA TV ekranları aracılığıyla evlere taşımıştı.
Geçtiğimiz yıl da salgın devam edince kutlama törenleri okullarda yapılamamıştı.
GÜZEL HABER GELDİ
Bu yıl ise Bakanlığa bağlı resmi ve özel tüm ilköğretim kurumlarında, TBMM'nin kuruluşunun 102. yılı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel kutlama törenleri, okullarda tıpkı salgın öncesinde olduğu gibi yüz yüze coşkuyla kutlanacak.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaretinin ardından çocuklara koltuk bırakma geleneğini bu yıl da sürdürecek.
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI RESİMLİ MESAJLAR
"Çocuklar geleceğe gönderdiğimiz ve asla göremeyeceğimiz mesajlardır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."
Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.
"Çocuklar sizler, Türkiye' yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."
"Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."
"Bir çocuk kadar güzel şey yoktur, başını göğe doğru kaldıran. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."
Milli egemenlik milletin namusudur, şerefidir, haysiyetidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.
"Çocuklar sizler, Türkiye'yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."
Çocuklarımızın karınlarını ve zihinlerini doyurduğumuz kadar ruhlarını da beslemeliyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.
23 NİSAN ŞİİRLERİ 2022
23 NİSAN BİR ARMAĞAN
Sanki her tarafta var bir düğün.
Çünkü, en şerefli en mutlu gün.
Bugün yirmi üç Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.
İşte, bugün bir meclis kuruldu,
Sonra hemen padişah kovuldu.
Bugün yirmi üç Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.
Bugün, Atatürk'ten bir armağan,
Yoksa, tutsak olurduk sen inan.
Bugün yirmi üç Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.
Saip EGÜZ
ÇOCUK BAYRAMI
Arkadaşlar, sevinelim,
Hep gülelim, eğlenelim;
Sıkılmasın hiç canımız;
Çünkü bugün bayramımız...
Oyun, alay, dernek düğün,
Hepsi bizim işte bugün...
Çocuklara hor bakmayın;
İncitmeyin, esirgeyin...
Ana yurdun oğlu, kızı,
Umut veren şen yıldızı.
Yarınları parlatacak;
Şenlenecek her bir ocak...
Korunacak cumhuriyet,
Yükselecek bu memleket...
Ekrem ŞENOZAN