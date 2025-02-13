14 Şubat Cuma hangi illerde okullar tatil edildi? Güncel valilik duyuruları

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Hollanda'nın güçlü ekiplerinden AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Avrupa arenasında yoluna devam etmek isteyen Sarı Kırmızılı takım, rövanş öncesinde avantajlı bir skorla sahadan ayrılmayı hedefliyor. Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak mücadelede kazanan ekip, adını son 16 turuna yazdıracak.

📌 14 ŞUBAT CUMA HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Aşağıda, valilikler tarafından yapılan açıklamalara göre 14 Şubat Cuma günü kar tatili ilan edilen iller ve ilçeler tek tek listelenmiştir:

MUŞ

Muş Valiliği, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 Şubat Cuma günü okulların tatil edildiğini duyurdu.

Tatil kapsamı: Resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları (üniversiteler hariç)

İdari izin: Kamu kurumlarında çalışan hamileler, engelliler ve anaokulu ile kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personel bir gün idari izinli sayılacak.