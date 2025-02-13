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14 Şubat Cuma hangi illerde okullar tatil edildi? Güncel valilik duyuruları

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava dalgası nedeniyle bazı illerde 14 Şubat 2025 Cuma günü eğitime ara verildi. Valilikler tarafından yapılan açıklamalara göre, yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle birçok ilde öğrenciler için okullar tatil edildi.

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Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 18:11 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 18:13
14 Şubat Cuma hangi illerde okullar tatil edildi? Güncel valilik duyuruları

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    📌 14 ŞUBAT CUMA HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

    Aşağıda, valilikler tarafından yapılan açıklamalara göre 14 Şubat Cuma günü kar tatili ilan edilen iller ve ilçeler tek tek listelenmiştir:

    MUŞ

    Muş Valiliği, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 Şubat Cuma günü okulların tatil edildiğini duyurdu.

    Tatil kapsamı: Resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları (üniversiteler hariç)

    İdari izin: Kamu kurumlarında çalışan hamileler, engelliler ve anaokulu ile kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personel bir gün idari izinli sayılacak.

    Muş Valiliği tarafından yapılan X paylaşımıMuş Valiliği tarafından yapılan X paylaşımı

    AKSARAY

    Aksaray Valiliği, meteorolojik tahminler doğrultusunda yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle 14 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiğini açıkladı.

    Tatil kapsamı: İl genelindeki tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumları

    İdari izin: Hamile ve engelli kamu çalışanları, engelli çocuğu olan anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacak.

    Fotoğraflar: Aksaray Valiliği ( X )Fotoğraflar: Aksaray Valiliği ( X )

    ⏳ TATİL KARARI BEKLENEN İLLER VAR MI?

    Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bazı illerde de okulların tatil edilmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışının süreceğini açıkladı. Akşam saatlerine doğru diğer illerin valiliklerinden de tatil duyurularının gelmesi bekleniyor.

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