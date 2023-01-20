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    • Eğitim
    • 20.01.2023 08:51
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    • 20.01.2023 09:55
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    BUGÜN KARNELER SAAT KAÇTA VERILIYOR? Karne günü okula sivil gidilir mi? 20 Ocak karne günü okullar yarım gün mü, ders işlenecek mi?

    Karne günü geldi çattı. Bugün ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini alacak ve sömestr tatiline girecek. Sabah saatlerinden itibaren 'Bugün karneler saat kaçta veriliyor? Karne günü okula sivil gidilir mi? 20 Ocak karne günü okullar yarım gün mü, ders işlenecek mi?' sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar...

    BUGÜN KARNELER SAAT KAÇTA VERILIYOR?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023 tatil takvimine göre okullarda yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak. Bugün öğrencilere ilk dönem için karne dağıtılacak. Bu noktada bir çok soru gündeme geldi. Peki bugün karneler saat kaçta veriliyor? Karne günü okula sivil gidilir mi? 20 Ocak karne günü okullar yarım gün mü, ders işlenecek mi?

    Okullarda karne heyecanı

    BUGÜN KARNELER SAAT KAÇTA DAĞITILACAK?

    Karneler genellikle saat 09.00 ile 10.00 arasında dağıtılıyor. Karne ve başarı belgeleri (Takdir, teşekkür, onur belgesi) sabah gerçekleştirilecek küçük bir törenin ardından öğrencilere veriliyor.

    Sabahçı ve öğlenci sistemine devam eden okullarda karnelerin saat 09.00-10.00 arasında öğlenciler için ise 11.00-13.00 arasında verilmesi bekleniyor.

    Veliler okul yönetimlerinden veya sınıf öğretmenlerinden karne dağıtımı saatine ilişkin en doğru bilgi edinebilir. Bunun yanında her okulun karne dağıtma saati birkaç saat farklılık gösterebilir.

        KARNE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ, TAM GÜN MÜ?

        Karne günü ders işlenmesi eğitim-öğretim programına göre tam gün gözüküyor. Karne günü genellikle sınıf düzeni alınmakta ancak birçok okulda ders işlenmemektedir. Bu nedenle Karne Günü yarım gün olarak da nitelendirilebilir.

        KARNE GÜNÜ DERS İŞLENECEK Mİ?

        Karne günü ders işlenmesi eğitim-öğretim programına göre tam gün gözüküyor. Ancak öğretmen v E Okul idaresinin inisiyatifine bağlı olarak karne günü ders işlenmeyebilir. Öğrenciler buraya tıklayarak, giriş yapıp karnelerini e-karne olarak görüntüleyip, notlarını ayrıntılı olarak görüntüleyebilirler.

        KARNE GÜNÜ OKULA SİVİL GİDİLİR Mİ?

        Karne günü okula serbest gidileceğine dair Milli Eğitim Bakanlığı tarafından herhangi bir bilgi bulunmuyor. Buna göre normal şartlar altında karne günü okula üniformalı bir şekilde gidilmesi gerekiyor. Fakat bu durum okullara göre değişiklik gösterebilmektedir. Bazı okullar karne günü üniforma şartı koşarken, bazı okullar ise sivil kıyafeti tercih ediyor.
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        Haberler Eğitim BUGÜN KARNELER SAAT KAÇTA VERILIYOR? Karne günü okula sivil gidilir mi? 20 Ocak karne günü okullar yarım gün mü, ders işlenecek mi?
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