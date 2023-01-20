Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023 tatil takvimine göre okullarda yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak. Bugün öğrencilere ilk dönem için karne dağıtılacak. Bu noktada bir çok soru gündeme geldi. Peki bugün karneler saat kaçta veriliyor? Karne günü okula sivil gidilir mi? 20 Ocak karne günü okullar yarım gün mü, ders işlenecek mi?
BUGÜN KARNELER SAAT KAÇTA DAĞITILACAK?
Karneler genellikle saat 09.00 ile 10.00 arasında dağıtılıyor. Karne ve başarı belgeleri (Takdir, teşekkür, onur belgesi) sabah gerçekleştirilecek küçük bir törenin ardından öğrencilere veriliyor.
Sabahçı ve öğlenci sistemine devam eden okullarda karnelerin saat 09.00-10.00 arasında öğlenciler için ise 11.00-13.00 arasında verilmesi bekleniyor.
Veliler okul yönetimlerinden veya sınıf öğretmenlerinden karne dağıtımı saatine ilişkin en doğru bilgi edinebilir. Bunun yanında her okulun karne dağıtma saati birkaç saat farklılık gösterebilir.