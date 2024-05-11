DGS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? DGS başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Sınav yeri, salon no öğrenme!

DGS BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR? Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvurabilirler.





Yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan ve sınava başvuran adaylar, yükseköğretim programları tercih süreci başlamadan önce T.C. uyruğuna geçmedikleri takdirde, 2023-DGS kapsamında bir yükseköğretim programı kontenjanlarına yerleştirilmezler. Yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar, 2023-DGS tercih sürecinden önce T.C. uyruğuna geçmeleri halinde tercih işlemi yapabileceklerdir. Bu durumdaki adayların T.C. uyruğuna geçtiklerini Merkezimize dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir.





Yabancı uyrukluların Türkiye'deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktadır.



Meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezî sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS'ye girmek zorundadırlar.



Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına yerleştirme işlemleri de bu kılavuzdaki esaslara göre merkezî olarak yapılır.



Açık öğretim dâhil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar DGS'ye başvuramazlar.

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? DGS başvuru işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak. DGS 2024 SINAVI NE ZAMAN? DGS 30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak. DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? DGS sonuçları 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.