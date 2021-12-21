Bugün okul var mı, hangi illerde okullar tatil? 21 Aralık Salı kar tatili olan il ve ilçelerin listesi! Konya, Bitlis, Muş, Tunceli...

Meteoroloji 21 Aralık Salı günü için bir çok il için kuvvetli yağmur, yağış,rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Uyarının ardından art arda kar tatili duyuruları gelmeye başladı. Aralında Konya, Tunveli, Bitlis'in de olduğu illerdeki bir çok ilçede okullar 1 gün arayla tatil edildi. Bilindiği üzere bir önceki günde 11 ilde okullar tatil edilmişti. Pek çok ilde tatil bir gün daha uzatıldı. Hal böyle olunca vatandaşlar 21 Aralık Salı sabah saatlerinden itibaren Bugün hangi illerde okullar tatil? sorusuna yanıt aramaya koyuldu. İşte 21 Aralık Salı kar tatili olan il ve ilçelerin listesi...
BUGÜN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?
Bugün tam 7 ilde okullar tatil edildi. Peki bu iller hangileri? Bugün okul var mı, yok mu? İşte tatil edilen il ve ilçeler;
21 ARALIK SALI KAR TATİLİ OLAN İL VE İLÇELERİN LİSTESİ!
BİTLİS
Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve merkez ilçeye bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında 20 Aralık 2021 Pazartesi günü öğleden sonra ve 21 Aralık 2021 Salı günü eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.
ADANA
Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların bugün de tatil olacağı açıklandı. Tufanbeyli Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemizde gerçekleşen yoğun kar yağışı sebebiyle öğrenci ve öğretmenlerimizin olumsuz bir durumla karşılaşmamaları amacıyla 21 Aralık Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.