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    • Eğitim
    • 21.12.2021 07:44
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    • 21.12.2021 08:32
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    Bugün okul var mı, hangi illerde okullar tatil? 21 Aralık Salı kar tatili olan il ve ilçelerin listesi! Konya, Bitlis, Muş, Tunceli...

    Türkiye'nin bir çok ilinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil ediliyor. 20 Aralık'ta toplam 11 ilde eğitime 1 gün ara verilmişti. 21 Aralık Salı günü için de peş peşe açıklamalar geldi. Sabah saatlerinden itibaren milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmenler kar tatili olan il ve ilçelerin tam listesini araştırıyor. Peki Bugün hangi illerde okullar tatil? Bugün okul var mı, yok mu? Konya, Bitlis, Muş, Tunceli...

    takvim.com.tr
    21 Aralık Salı kar tatili olan il ve ilçelerin listesi!

    Meteoroloji 21 Aralık Salı günü için bir çok il için kuvvetli yağmur, yağış,rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Uyarının ardından art arda kar tatili duyuruları gelmeye başladı. Aralında Konya, Tunveli, Bitlis'in de olduğu illerdeki bir çok ilçede okullar 1 gün arayla tatil edildi. Bilindiği üzere bir önceki günde 11 ilde okullar tatil edilmişti. Pek çok ilde tatil bir gün daha uzatıldı. Hal böyle olunca vatandaşlar 21 Aralık Salı sabah saatlerinden itibaren Bugün hangi illerde okullar tatil? sorusuna yanıt aramaya koyuldu. İşte 21 Aralık Salı kar tatili olan il ve ilçelerin listesi...

    BUGÜN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

    Bugün tam 7 ilde okullar tatil edildi. Peki bu iller hangileri? Bugün okul var mı, yok mu? İşte tatil edilen il ve ilçeler;

    21 ARALIK SALI KAR TATİLİ OLAN İL VE İLÇELERİN LİSTESİ!

    BİTLİS

    Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve merkez ilçeye bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında 20 Aralık 2021 Pazartesi günü öğleden sonra ve 21 Aralık 2021 Salı günü eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

    ADANA

    Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların bugün de tatil olacağı açıklandı. Tufanbeyli Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemizde gerçekleşen yoğun kar yağışı sebebiyle öğrenci ve öğretmenlerimizin olumsuz bir durumla karşılaşmamaları amacıyla 21 Aralık Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

        KONYA

        Konya'da, yoğun kar yağışı nedeniyle 24 ilçede yüz yüze eğitime verilen ara, 9 ilçede bugün için 1 gün daha uzatıldı.

        Kentte cumartesi günü akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bugün 24 ilçede yüz yüze eğitime ara verildi. Yağış ve buzlanmanın sürdüğü Beyşehir, Seydişehir, Bozkır, Taşkent, Hadim ve Altınekin ilçelerinde ise yüz yüze eğitime bugün için de ara verilmesi kararlaştırıldı. Konya'da, yoğun kar yağışı nedeniyle Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerinde eğitime verilen 1 günlük ara bugün için de uzatıldı. Böylece bugün il genelinde 9 ilçede okullar tatil edildi.

        BİNGÖL

        Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Karlıova ve Yedisu ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle birçok ilde olduğu gibi Bingöl'de de bazı ilçelerde eğitime verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Karlıova ve Yedisu ilçelerinde eğitime bugün ara verildi. Yoğun kar yağışının etkisini gösterdiği Adaklı ve Yayladere ilçelerinde de taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği öğrenildi. Eğitime ara verilen ilçelerde kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

        TUNCELİ

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile eğitime bir gün ara verildi. Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Ovacık ilçesinde ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda 21 Aralık Salı günü eğitim ve öğretime ara verildiği kaydedildi. Açıklamada aynı gün Ovacık ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli personel ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

        MUŞ

        Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

        Muş Alparslan Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 21 Aralık Salı günü üniversitede eğitim-öğretime bir gün ara verildiği belirtildi. İdari hizmetlerin devam edeceği kaydedilen açıklamada, hamile ve engelli personelin de bugün idari izinli sayılacağı bildirildi.

        Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 21 Aralık 2021 Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Yoğun kar ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 21 Aralık 2021 Salı günü İl genelinde (yatılı okulların pansiyon kısmında kalan öğrenciler hariç olmak üzere) eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 21 Aralık 2021 Salı günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

        HAKKARİ

        Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

        Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Valiliğimizin aldığı karar ile yoğun kar yağışı nedeniyle 21 Aralık 2021 Salı günü İlimiz Merkezinde taşımalı eğitime, Yüksekova İlçemizde ve bağlı köylerinde ise okullarımızın tamamında eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

        KARABÜK

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası eğitime 1 gün ara verildi.

        Sabaha karşı başlayan ve etkili olmaya devam eden kar yağışı sonrası afranbolu ilçe kaymakamlığı ilçe genelinde okulların bir gün tatil edildiği duyurdu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, " İlçemizde devam etmekte olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Aralık 2021 Sali günü ilçemiz genelinde orgun ve yaygin egitim kurumlarına bir 1 gün ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerle Kamu'da görev yapmakta olan hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacaktır." İfadesinde bulunuldu.

        21 ARALIK METEOROLOJİ HAVA DURUMU

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu (Adıyaman hariç)ile İzmir, Isparta, Burdur ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Manisa, Hatay, Ş. Urfa ve Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

            HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

            RÜZGAR: İç ve batı kesimlerde batı ve güneybatı, doğu kesimlerde güneyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

            KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların oluşturacağı olumsuzluklara karşı sel, su baskını, Heyelan, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

            KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

            ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışının yer yer yoğun olması beklendiğinden yüksek kesimlerin dik yamaçlarında çığ tehlikesi oluşma ihtimaline karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

            MARMARA
            Çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            EDİRNE °C, 6°C
            Çok bulutlu

            İSTANBUL °C, 6°C
            Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey kesimlerinin yüksekleri yer yer kar yağışlı

            KIRKLARELİ °C, 3°C
            Çok bulutlu

            KOCAELİ °C, 5°C
            Çok bulutlu, yağmurlu zamanla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

            EGE
            Parçalı ve çok bulutlu, İzmir ve Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, bölgenin iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            A.KARAHİSAR °C, 0°C
            Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

            DENİZLİ °C, 6°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksek kesimleri kar yağışlı

            İZMİR °C, 12°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            MUĞLA °C, 8°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            AKDENİZ
            Çok bulutlu, Göller yöresinin aralıklı kar yağışlı, Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ADANA °C, 12°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            ANTALYA °C, 16°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            HATAY °C, 13°C
            Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı

            ISPARTA °C, 3°C
            Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

            İÇ ANADOLU
            Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 1°C
            Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 1°C
            Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

            KONYA °C, 2°C
            Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

            YOZGAT °C, -2°C
            Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

            BATI KARADENİZ
            Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            BOLU °C, 1°C
            Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

            DÜZCE °C, 5°C
            Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            KASTAMONU °C, 0°C
            Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            ZONGULDAK °C, 5°C
            Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların. Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

            ÇORUM °C, 2°C
            Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışı

            SAMSUN °C, 8°C
            Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

            TOKAT °C, 4°C
            Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışı

            TRABZON °C, 9°C
            Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                DOĞU ANADOLU
                Çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneydoğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

                ERZURUM °C, -1°C
                Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

                KARS °C, -1°C
                Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

                MALATYA °C, 5°C
                Çok bulutlu

                VAN °C, 3°C
                Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Çok bulutlu, Adıyaman haricinde bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

                DİYARBAKIR °C, 7°C
                Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

                GAZİANTEP °C, 7°C
                Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

                SİİRT °C, 6°C
                Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

                ŞANLIURFA °C, 11°C
                Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

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                Haberler Eğitim Bugün okul var mı, hangi illerde okullar tatil? 21 Aralık Salı kar tatili olan il ve ilçelerin listesi! Konya, Bitlis, Muş, Tunceli...
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