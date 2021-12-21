Bugün okul var mı, hangi illerde okullar tatil? 21 Aralık Salı kar tatili olan il ve ilçelerin listesi! Konya, Bitlis, Muş, Tunceli...

HAKKARİ

Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Valiliğimizin aldığı karar ile yoğun kar yağışı nedeniyle 21 Aralık 2021 Salı günü İlimiz Merkezinde taşımalı eğitime, Yüksekova İlçemizde ve bağlı köylerinde ise okullarımızın tamamında eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

KARABÜK

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası eğitime 1 gün ara verildi.

Sabaha karşı başlayan ve etkili olmaya devam eden kar yağışı sonrası afranbolu ilçe kaymakamlığı ilçe genelinde okulların bir gün tatil edildiği duyurdu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, " İlçemizde devam etmekte olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Aralık 2021 Sali günü ilçemiz genelinde orgun ve yaygin egitim kurumlarına bir 1 gün ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerle Kamu'da görev yapmakta olan hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacaktır." İfadesinde bulunuldu.

21 ARALIK METEOROLOJİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu (Adıyaman hariç)ile İzmir, Isparta, Burdur ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Manisa, Hatay, Ş. Urfa ve Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.