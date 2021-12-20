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    21 Aralık Salı Bitlis’te okullar tatil mi edildi? Yarın Bitlis'te kar tatili mi olacak? Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü...

    Akşam saatlerinde öğrenciler ve veliler 21 Aralık Salı Bitlis’te okullar tatil mi edildi? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ülke genelinde kar yağışları etkisini gösterirken illerde okullar tatil ediliyor ve valiliklerden açıklama geliyor. Bitlis’te okuyan öğrenciler hava şartları ve olumsuz ulaşım koşulları nedeniyle yarın okullarda ders işlenip işlenmeyeceğini merak eder oldu. Peki Yarın Bitlis’teki okullarda kar tatili mi olacak? Konuyla ilgili Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü’nden açıklama geldi.

    takvim.com.tr
    21 Aralık Salı Bitlis’te okullar tatil mi edildi?

    21 Aralık Salı Bitlis'te okullar tatil mi edildi? Yarın Bitlis'te kar tatili mi olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kar yağışının etkili olduğu iller arasında Bitlis de yer alıyor ve bugün okulların tatil edilmesinin ardından yarın da okullarda ders işlenip işlenmeyeceği merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama geldi. İşte detaylar...

    21 ARALIK SALI BİTLİS'TE OKULLAR TATİL Mİ?

    Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve merkez ilçeye bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında 20 Aralık 2021 Pazartesi günü öğleden sonra ve 21 Aralık 2021 Salı günü eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

    KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile güneydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa çevreleri ile İzmir'in iç, Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz, Şırnak, Siirt, Batman, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri, Erzincan, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde yer yer mevsim normallerinin altında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: İç ve batı kesimlerde batı ve güneybatı, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Akdeniz, Şırnak, Siirt, Batman, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri, Erzincan, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, ile buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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