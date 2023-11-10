SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

10 Kasım üniversiteler tatil mi 2023? Bugün üniversiteler açık mı, ders işlenecek mi? YÖK son dakika açıklamalar

Her yıl 10 Kasım, Türkiye'nin her köşesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma ve onun mirasını yaşatma günü olarak kutlanıyor. Bu anlamlı gün, Atatürk'ün ilke ve inkılâplarını hatırlamak adına büyük önem taşıyor. Peki, 10 Kasım üniversiteler tatil mi 2023? Bugün üniversiteler açık mı, ders işlenecek mi? YÖK son dakika açıklamalar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 08:18 Güncelleme 10 Kasım 2023, 08:18
10 Kasım üniversiteler tatil mi 2023? Bugün üniversiteler açık mı, ders işlenecek mi? YÖK son dakika açıklamalar

"10 Kasım üniversiteler tatil mi" sorusunun yanıtı, Mustafa Kemal Atatürk'ün 85'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla sorgulanmaya başladı. Bugün ülke genelinde anma törenleri düzenlenecek. Peki, 10 Kasım üniversiteler tatil mi? İşte merak edilenler...

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

Mustafa Kemal Atatürk'ün 84'üncü vefat yıl dönümü olan 10 Kasım 2023 Cuma günü resmi tatil değil. Bu nedenle okullar, üniversiteler, bankalar ve devlet daireleri açık olacak.

Bankalar ve devlet kurumları normal mesai saatine göre çalışacak.

TÜRKİYE'DEKİ RESMİ TATİLLER

Türkiye'deki resmî tatiller ana hatlarıyla ulusal bayramlar ve genel tatiller olmak üzere iki grupta toplanır. Ülkedeki tek ulusal bayram Cumhuriyet Bayramı'dır. Genel tatil günlerinin içinde resmî ve dini bayramlar bulunmaktadır.

Resmî bayramlar; Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Zafer Bayramı'dır. Dini bayramlar ise Kurban ve Ramazan Bayramlarıdır. Bunlar dışındaki genel tatil günleri ise yılbaşı ile Emek ve Dayanışma Günü ve Demokrasi ve Millî Birlik Günü'dür.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan ’10 Kasım’ töreninde açıklamalar! Sosyal medya Atatürkçülerine tepki: AYM - Yargıtay çatışması ve yeni anayasa...
MİT PKK’nın uyuşturucu ve kara para sorumlusu Yadin Bulut’u etkisiz hale getirdi
Son dakika: İYİ Parti’de bir kopuş daha! Durmuş Yılmaz istifa etti
SON DAKİKA