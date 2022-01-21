Bugün karne günü dersler var mı? 21 Ocak Cuma günü ders işlenecek mi? Okula saat kaçta gelinecek?

Yarıyıl tatili başlıyor! Milyonlarca öğrenci 21 Ocak'ta son kez okula gidecek ardından ise 15 günlük bir tatil süreci geçirecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yarıyıl tatili mesajında ''Velilerimiz öğrencilerini, karneleri ne olursa olsun ödüllendirsinler. Çünkü bu 5 aylık süreç içerisinde yüze eğitime devam edebilmek hakikaten kolay bir süreç değil" dedi. Karnelerini almaya hazırlanan öğrenciler bir yandan da Yarın dersler var mı? 21 Ocak Cuma günü ders işlenecek mi? Okula saat kaçta gelinecek? sorularına yanıt arıyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...
YARIN DERS YAPILACAK MI?
Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma sona eriyor.
Yarıyıl tatili 24 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında olacak. 7 Şubat Pazartesi günü ikinci dönem için ders başı yapacak.
Çalışma takvimine bakıldığında karne günleri de mesai bitimine kadar ders işleniyor. Ancak öğretmenlerin inisiyatifine göre karne günü ders yapılmayabilir.
E-OKUL DİJİTAL KARNE GÖRÜNTÜLEME
Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul VBS sistemine giriş yaparak sistemdeki notları görüntüleyebilecek.
Giriş yapıldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklanır. Pop-Up iznini verdikten sonra açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notlarınızı görüntüleyebilirsiniz.
E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Öğrenciler tarafından karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan E-Okul ekranın kapanması ise artık mümkün gerçekleşmemektedir. Karne gününe kadar E Okul ekranı açık kalmaktadır.
E OKULDA NELER VAR?
Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.
BAKAN ÖZER'DEN EV ÖDEVİ ÇAĞRISI
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, cuma günü başlayacak yarıyıl tatiline dikkat çekerek, "İnanıyorum ki öğretmenlerimiz öğrencilerimize ödev vermeyecekler, 2 hafta hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz dinlenecekler" dedi.