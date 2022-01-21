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    • Eğitim
    • 21.01.2022 08:15
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    • 21.01.2022 08:16
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    Bugün karne günü dersler var mı? 21 Ocak Cuma günü ders işlenecek mi? Okula saat kaçta gelinecek?

    Bugün dersler var mı? 21 Ocak Cuma günü ders işlenecek mi? Okula saat kaçta gelinecek? soruları gündemde yer alıyor. Yüz yüze eğitim son sürat devam ederken yarıyıl tatili dolayısıyla eğitime kısa bir ara verilecek. MEB 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda sömestr tatili 24 Ocak'ta başlayıp 4 Şubat'ta sona erecek. Tatile girmeden önce okullarda yüz yüze karneler dağıtılacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 21 Ocak hakkında araştırmalara koyuldu. Peki karneler saat kaçta verilecek? Ders olacak mı? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları...

    Yarın dersler var mı?

    Yarıyıl tatili başlıyor! Milyonlarca öğrenci 21 Ocak'ta son kez okula gidecek ardından ise 15 günlük bir tatil süreci geçirecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yarıyıl tatili mesajında ''Velilerimiz öğrencilerini, karneleri ne olursa olsun ödüllendirsinler. Çünkü bu 5 aylık süreç içerisinde yüze eğitime devam edebilmek hakikaten kolay bir süreç değil" dedi. Karnelerini almaya hazırlanan öğrenciler bir yandan da Yarın dersler var mı? 21 Ocak Cuma günü ders işlenecek mi? Okula saat kaçta gelinecek? sorularına yanıt arıyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...

    YARIN DERS YAPILACAK MI?

    Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma sona eriyor.

    Yarıyıl tatili 24 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında olacak. 7 Şubat Pazartesi günü ikinci dönem için ders başı yapacak.

    Çalışma takvimine bakıldığında karne günleri de mesai bitimine kadar ders işleniyor. Ancak öğretmenlerin inisiyatifine göre karne günü ders yapılmayabilir.

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    E-OKUL DİJİTAL KARNE GÖRÜNTÜLEME

    Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul VBS sistemine giriş yaparak sistemdeki notları görüntüleyebilecek.

    Giriş yapıldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklanır. Pop-Up iznini verdikten sonra açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

    E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

    E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Öğrenciler tarafından karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan E-Okul ekranın kapanması ise artık mümkün gerçekleşmemektedir. Karne gününe kadar E Okul ekranı açık kalmaktadır.

    E OKULDA NELER VAR?

    Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.

    BAKAN ÖZER'DEN EV ÖDEVİ ÇAĞRISI

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, cuma günü başlayacak yarıyıl tatiline dikkat çekerek, "İnanıyorum ki öğretmenlerimiz öğrencilerimize ödev vermeyecekler, 2 hafta hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz dinlenecekler" dedi.

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Esenler "Tuna Eğitim Vadisi" temel atma törenine katıldı. Törene Bakan Özer'in yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da katıldı.

        Bakan Özer, törende yaptığı konuşmasında, yarıyıl tatilinin Cuma günü başlayacağına dikkat çekerek, "Öğretmenlerimizden istirhamımız var. Öğrencilerimize bu 2 hafta içerisinde ödev vermesinler. Gerçekten öğrencilerimiz de özellikle yeni başlayan, eğitime yeni başlayanlar hariç, diğer öğrencilerimizin hepsi bu 1 yıllık aradan sonra özellikle ilk aylar gerçekten ciddi bir imtihan verdiler. Onun için bu 5 aylık yoğun eğitimden sonra onların da 2 hafta güzel bir dinlenmeye ihtiyaçları var. İnanıyorum ki öğretmenlerimiz öğrencilerimize ödev vermeyecekler, 2 hafta hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz dinlenecekler" dedi.

        '15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASININ YÜZDE 50'SİNİ İSTANBUL'A VERECEĞİZ'

        Bakan Özer, "İstanbul'daki eğitim yatırımlarını 2022 yılında tamamlamak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Şu ana kadar İstanbul'umuza 5 milyarın üzerinde eğitim yatırımını 2022 yılında verdik. Sadece okul yapma değil, aynı zamanda okulların içerisinin donanımının yapılması için ciddi bir şekilde destek veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu gibi 31 Ocak'taki 15 bin öğretmen atamasının yüzde 50'sini yani 7 bin 500 öğretmeni de inşallah İstanbul'a vereceğiz. Sadece İstanbul'da okullar yapmak değil, aynı zamanda öğretmen, insan kaynağı atamak, alt yapının güçlendirilmesi noktasında ciddi yatırımlarla desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

        Bakan Özer, "Mevcut eğitim yatırımlarının ötesinde 2022'de vermiş olduğunuz yatırımların ötesinde Esenler'de arsa bulun 20 tane ilave yatırım daha yapalım. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise neye ihtiyacınız varsa yeter ki bize arsa gösterin, biz hemen arsayı bulduğunuz anda inşallah her türlü destekle o süreçlerin tamamlanmasında sizlerin yanında olacağız." dedi.
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        Haberler Eğitim Bugün karne günü dersler var mı? 21 Ocak Cuma günü ders işlenecek mi? Okula saat kaçta gelinecek?
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