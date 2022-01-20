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    • Eğitim
    • 20.01.2022 10:03
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    • 20.01.2022 10:13
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    Seçmeli ders tercih süreci uzatıldı mı? Ortaokul, lise seçmeli ders tercihleri ne zaman bitecek 2022? MEB son dakika açıkladı!

    Son dakika haberine göre, seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih sürecinin uzatıldığı duyuruldu. Öğrenciler, ortaokul ve liselerde seçmeli derslerin seçimi için tercih sürecinin ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, Seçmeli ders tercih süreci uzatıldı mı? Ortaokul, lise seçmeli ders tercihleri ne zaman bitecek 2022? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Ortaokul, lise seçmeli ders tercihleri ne zaman bitecek 2022?

    MEB, Öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih sürecinin uzatıldığını açıkladı. Peki, Seçmeli ders tercih süreci uzatıldı mı? Ortaokul, lise seçmeli ders tercihleri ne zaman bitecek 2022? İşte merak edilenler!

    ORTAOKUL, LİSE SEÇMELİ DERS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK 2022?

    MEB'den yapılan son dakika açıklamasına göre, öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih süreci, 7 Şubat saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

    Açıklamanın devamında şöyle denildi:

    Ortaokul ve liselerde seçmeli derslerin seçimi için tercih süreci, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin okula gidememesi dolayısıyla gelen talepler doğrultusunda Bakanlık tarafından uzatıldı.

        İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        15 tatil 6 Şubat Pazar akşamı sona erecek. 2. dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak.

        TATİL ÖNCESİ SON DERS ZİLİ YARIN ÇALACAK

        Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 24 Ocak- 4 Şubat'ta 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatilini yapacak.

        Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı.

        Birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erdi. Öğrenciler yarıyıl tatili öncesi son derslerine yarın girecek. Bu kapsamda, öğrenciler, yarın okullarında birinci dönem karne heyecanı yaşayacak.
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        Haberler Eğitim Seçmeli ders tercih süreci uzatıldı mı? Ortaokul, lise seçmeli ders tercihleri ne zaman bitecek 2022? MEB son dakika açıkladı!
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