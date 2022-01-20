Seçmeli ders tercih süreci uzatıldı mı? Ortaokul, lise seçmeli ders tercihleri ne zaman bitecek 2022? MEB son dakika açıkladı!

TATİL ÖNCESİ SON DERS ZİLİ YARIN ÇALACAK



Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 24 Ocak- 4 Şubat'ta 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatilini yapacak.

Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı.

Birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erdi. Öğrenciler yarıyıl tatili öncesi son derslerine yarın girecek. Bu kapsamda, öğrenciler, yarın okullarında birinci dönem karne heyecanı yaşayacak.