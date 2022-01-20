Seçmeli ders tercih süreci uzatıldı mı? Ortaokul, lise seçmeli ders tercihleri ne zaman bitecek 2022? MEB son dakika açıkladı!

MEB, Öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih sürecinin uzatıldığını açıkladı. Peki, Seçmeli ders tercih süreci uzatıldı mı? Ortaokul, lise seçmeli ders tercihleri ne zaman bitecek 2022? İşte merak edilenler!
ORTAOKUL, LİSE SEÇMELİ DERS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK 2022?
MEB'den yapılan son dakika açıklamasına göre, öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih süreci, 7 Şubat saat 17.00'ye kadar uzatıldı.
Açıklamanın devamında şöyle denildi:
Ortaokul ve liselerde seçmeli derslerin seçimi için tercih süreci, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin okula gidememesi dolayısıyla gelen talepler doğrultusunda Bakanlık tarafından uzatıldı.