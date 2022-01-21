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    • Eğitim
    • 21.01.2022 08:16
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    • 21.01.2022 08:17
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    21 Ocak Cuma karne töreni olacak mı? Bugün karneler saat kaçta dağıtılacak 2022? MEB'den önemli bilgiler

    Bugün karneler saat kaçta dağıtılacak 2022? 21 Ocak Cuma karne töreni olacak mı? sorularına milyonlarca öğrenci yanıt arıyor. 6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitim son sürat devam ederken 1. dönemin ikinci tatili 24 Ocak'ta başlıyor. Öğrenciler 21 Ocak Cuma günü son derslerine katılacak. Ardından sömestr tatili yani yarıyıl tatili başlayacak. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek son dakika 'karne' ve 'tatil' açıklamalarına çevrildi. İşte karne günü hakkında bilgiler...

    Bugün karneler saat kaçta dağıtılacak 2022?

    Öğrenciler karne alma heyecanı yaşarken bir yandan da 21 Ocak karne gününe ilişkin bilgileri araştırıyor. Karnelerin saat kaçta, nasıl verileceği, karne töreninin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Sömestr tatili olarak da bilinen yarıyıl tatili 24 Ocak'ta başlayıp 4 Şubat'ta sona erecek. Hafta sonlarının da sayılmasıyla öğrenciler 2 hafta tatil yapacak. Bu yıl karneler yüz yüze okullarda verileceğinden karne dağıtımı hakkında bir çok soru gündeme geldi. Peki Yarın karneler saat kaçta dağıtılacak 2022? 21 Ocak Cuma karne töreni olacak mı? İşte MEB'den önemli bilgiler...

    BUGÜN KARNELER SAAT KAÇTA DAĞITILACAK 2022?

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda yarın yarıyıl tatilinin başlayacağı saatleri paylaştı.

    Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

    "21 Ocak cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; normal eğitim yapan okullarımızda 10.00, ikili eğitim yapan okullarımızda sabahçılar 10.00, öğlenciler 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır. İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin."

    İkili eğitim gören okullarda sabahçı öğrenciler saat 9-11, öğlenci öğrenciler ise saat 10-12 arasında karne ve belgelerini alıyor.

    Karnelerini almaya yetişmeyenler ise okul müdürlüğünden alabilecek.

    21 OCAK KARNE TÖRENİ OLACAK MI?

    Her yıl normal şartlarda her karne öncesi okullarda tören düzenleniyor. Ancak bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle ve soğuk hava şartları nedeniyle tören yapılması beklenmiyor. Öte yandan konuya ilişkin resmi bir açıklama ise henüz gelmedi.

    TAKDİR, TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR 2022?

    Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

    a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi

    b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

    c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

    4,5,6,7,8,9,10,11,12. SINIF NOT ORTALAMASI NASIL ALINIR?

    Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.

    Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.

    Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.

    Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

        E OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ (NOT ORTALAMASI VE KARNE NOTLARI)

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hizmete sunulan E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS giriş ile takdir teşekkür hesaplama, not ortalaması öğrenme ve karne notu sorgulama gibi birçok işlem yapılabiliyor. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz yıl koronavirüs önlemleri kapsamında dijital karneler öğrencilere verilmişti.

        İşte, E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS girişi ile ilgili detaylar;

        E OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?

        E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım dönemleri dışında kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Okullarda 1. dönemin bitmesine çok az bir süre kala, notların açıklandığı zamanlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde zaman zaman aksaklıklar yaşanabiliyor. Öğrenciler bu durumu E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumluyor. E-Okul, karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

        Sistemin kapanış tarihi öğretmenlerin yazılı sınavlarını okuduğu tarihe göre farklılık gösteriyor. Not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 21 Ocak'tan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

        E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

        E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi... Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır. Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

        E-OKUL KARNE GÖRÜNTÜLEME

        Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul VBS sistemine giriş yaparak sistemdeki notları görüntüleyebilecek.

        Giriş yapıldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklanır. Pop-Up iznini verdikten sonra açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

        E-OKUL BİLGİLENDİRME SİSTEMİNDE NELER YER ALIYOR?

        E-Okul ile öğrencilerin;

        Devamsızlık durumları

        Yazılı notları

        Karne notları

        Aldığı belgeler

        Yılsonu notları

        Haftalık ders programı

        Nakil durumu

        Sınav bilgileri
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        Haberler Eğitim 21 Ocak Cuma karne töreni olacak mı? Bugün karneler saat kaçta dağıtılacak 2022? MEB'den önemli bilgiler
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