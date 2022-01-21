21 Ocak Cuma karne töreni olacak mı? Bugün karneler saat kaçta dağıtılacak 2022? MEB'den önemli bilgiler

Öğrenciler karne alma heyecanı yaşarken bir yandan da 21 Ocak karne gününe ilişkin bilgileri araştırıyor. Karnelerin saat kaçta, nasıl verileceği, karne töreninin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Sömestr tatili olarak da bilinen yarıyıl tatili 24 Ocak'ta başlayıp 4 Şubat'ta sona erecek. Hafta sonlarının da sayılmasıyla öğrenciler 2 hafta tatil yapacak. Bu yıl karneler yüz yüze okullarda verileceğinden karne dağıtımı hakkında bir çok soru gündeme geldi. Peki Yarın karneler saat kaçta dağıtılacak 2022? 21 Ocak Cuma karne töreni olacak mı? İşte MEB'den önemli bilgiler...
BUGÜN KARNELER SAAT KAÇTA DAĞITILACAK 2022?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda yarın yarıyıl tatilinin başlayacağı saatleri paylaştı.
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"21 Ocak cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; normal eğitim yapan okullarımızda 10.00, ikili eğitim yapan okullarımızda sabahçılar 10.00, öğlenciler 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır. İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin."
İkili eğitim gören okullarda sabahçı öğrenciler saat 9-11, öğlenci öğrenciler ise saat 10-12 arasında karne ve belgelerini alıyor.
Karnelerini almaya yetişmeyenler ise okul müdürlüğünden alabilecek.
21 OCAK KARNE TÖRENİ OLACAK MI?
Her yıl normal şartlarda her karne öncesi okullarda tören düzenleniyor. Ancak bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle ve soğuk hava şartları nedeniyle tören yapılması beklenmiyor. Öte yandan konuya ilişkin resmi bir açıklama ise henüz gelmedi.
TAKDİR, TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR 2022?
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
4,5,6,7,8,9,10,11,12. SINIF NOT ORTALAMASI NASIL ALINIR?
Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.
Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.
Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.
Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.