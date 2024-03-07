MEB EKYS SONUÇ EKRANI 2024! ÖSYM EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? Kazanmak için EKYS’den kaç puan almak gerekir?

SINAV SONUÇLARININ İNCELENMESİNİ İSTEYEN ADAYLAR...

ÖSYM EKYS 2024 başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre; sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri" konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM'yebaşvurması gerekiyor.

Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılması gerekiyor.