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MEB EKYS SONUÇ EKRANI 2024! ÖSYM EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? Kazanmak için EKYS'den kaç puan almak gerekir?

18 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilen Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB EKYS) sonuçları için binlerce aday ÖSYM'nin açıklamasını heyecanla bekliyor. Sınavda 150 dakika süre içerisinde 80 soru çözen adaylar, doğru cevaplarının sayısına göre değerlendirilecek ve sınav puanları 100 üzerinden hesaplanacak.

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 07:50 Güncelleme 07 Mart 2024, 07:50
MEB EKYS SONUÇ EKRANI 2024! ÖSYM EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? Kazanmak için EKYS’den kaç puan almak gerekir?

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB EKYS) 18 Şubat 2024 tarihinde Pazar günü gerçekleştirildi. Binlerce adayın katılım sağladığı sınavda, yönetici pozisyonları için nitelikli adayların belirlenmesi hedefleniyor. Adaylar, sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM'nin açıklama yapmasını bekliyorlar.

MEB EKYS 2024 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKYS sınavına giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 18 Şubat 2024 Pazar günü gerçekleştirildi. EKYS sonuçları 8 Mart 2024'te açıklanacak.

EKYS SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

Adayların sonuç bilgisinde, adayın doğru/yanlış cevap sayıları ve sınav puanı yer alacak.

SONUÇ BELGESİ GÖNDERİLMEYECEK

Sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi
gönderilmeyecek.

SINAV SONUÇLARININ İNCELENMESİNİ İSTEYEN ADAYLAR...

ÖSYM EKYS 2024 başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre; sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri" konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM'yebaşvurması gerekiyor.

Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılması gerekiyor.

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