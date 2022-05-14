1.2. 3. 4. sınıf baraj puanı - taban tavan puanları! BİLSEM kaç puanla kazanılır 2022? BİLSEM sınavını kazanmak için kaç puan almak gerekir 2022?

BİLSEM sınav sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi. Normal eğitim kurumlarında zihinsel, görsel, müzik gibi alanlarda özel yeteneği bulunan öğrenciler Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ile yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor. BİLSEM sonuçlarını heyecanla bekleyen öğrenciler ve veliler için MEB'ten açıklama geldi. Peki, BİLSEM kaç puanla kazanılır 2022? BİLSEM sınavını kazanmak için kaç puan almak gerekir 2022? 1.2. 3. 4. sınıf baraj puanı - taban tavan puanları nasıl?
2022 BİLSEM TABAN PUANLARI KAÇ?
Yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel incelemeye hak kazanan öğrenciler için taban puanlar belirlendi.
İşte 1, 2, 3 ve 4. sınıf BİLSEM taban puanlar:
1. sınıflar
Genel Zihinsel Yetenek Alanı: 380
Resim Yetenek Alanı: 90
Müzik Yetenek Alanı: 85
2. sınıflar
Genel Zihinsel Yetenek Alanı: 410
Resim Yetenek Alanı: 90
Müzik Yetenek Alanı: 85
3. sınıflar
Genel Zihinsel Yetenek Alanı: 430
Resim Yetenek Alanı: 94
Müzik Yetenek Alanı: 90
4. sınıflar
Genel Zihinsel Yetenek Alanı: 450
Resim Yetenek Alanı: 94
Müzik Yetenek Alanı: 90
BİREYSEL DEĞERLENDİRME GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEBBİS/BİLSEM Modülü /Bireysel Değerlendirme İşlemleri ekranı üzerinden verilen randevu bilgilerinin yer aldığı fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlüklerince 03 Haziran 2022 tarihinden itibaren e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/ İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/ Sınav İşlemleri Modülünde yazdırılarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecek.