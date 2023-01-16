BİLSEM sınav giriş belgesi yayımlandı mı? BİLSEM sınavı ne zaman? 1.2.3. sınıf MEB BİLSEM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

BİLSEM sınav başvurularının alınmasının ardından gözler sınav tarihine çevrildi. Peki BİLSEM yetenek sınavı ne zaman? BİLSEM sınav giriş belgesi yayımlandı mı? MEB sınav giriş belgesi nasıl alınır 2023? İşte BİLSEM yetenek, değerlendirme sınav takvimi 1.2.3. sınıf ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
BİLSEM SINAVI NE ZAMAN 2023?
Öğrenciler yetenek alanlarına göre 14 Ocak – 9 Nisan 2023 tarihleri arasında değerlendirmeye alınacak.
Bireysel değerlendirme sınavı da 15 Mayıs -28 Temmuz tarih aralığında yapılacak.
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları ise 4 Ağustos tarihinde açıklanacak.
BİLSEM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri 10 Ocak 2023 tarihinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.
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