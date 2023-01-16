BİLSEM sınav giriş belgesi yayımlandı mı? BİLSEM sınavı ne zaman? 1.2.3. sınıf MEB BİLSEM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

BİLSEM sınav başvurularının alınmasının ardından gözler sınav tarihine çevrildi. Peki BİLSEM yetenek sınavı ne zaman? BİLSEM sınav giriş belgesi yayımlandı mı? MEB sınav giriş belgesi nasıl alınır 2023? İşte BİLSEM yetenek, değerlendirme sınav takvimi 1.2.3. sınıf ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...