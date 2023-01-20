1 dersten zayıfı olanlar belge alabilir mi? Karne ortalama not hesaplama 2023! Devamsızlık kaç gün olursa belge alınmaz? e- Okul ne zaman kapacak?

e-Okul not girişi hakkında aramalar hız kazandı. 15 tatile az bir zaman kala ülke genelinde milyonlarca öğrenci ve velisi ders notlarının nasıl şekillendiğini merak etmeye başladı. Öğretmenlerin not girişi yapmaları heyecanla bekleniyor ve E-okul üzerinden bu notlar kolayca takip edilebilecek. Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) sayesinde veliler de haberdar olacak. Peki, 1 dersten zayıfı olanlar belge alabilir mi? Devamsızlık kaç gün olursa belge alınmaz? e- Okul ne zaman kapacak? İşte merak edilenler!
Okullarda yarıyıl tatili 23 Ocak'ta başlayacak. Ancak okullar 20 Ocak cuma günü sona erecek. Birinci dönemin sona ermesine kısa bir zaman kala ise gözler not ortalamalarına çevrildi. Dönem boyunca yapılan sınavlara katılan öğrencilerin aldıkları notlar belli olmaya başladı. Öğrencilerin dönem sonu ortalaması hesaplanırken sınav notları ve sözlü puanları dikkate alınır. İkisinin ortalaması sonucunda öğrenciye ait ortalaması belli olur. Derslerden alınan notlar doğrultusunda ise karne puanı olarak da bilinen dönem sonu ortalaması ortaya çıkar. Okulların kapanmasına kısa bir zaman kala öğrenciler hesaplamaya yapmaya başladı.
KARNE PUANI NASIL HESAPLANIR?
Karne not ortalaması hesaplanırken öncelikli olarak tüm derslerin ortalaması belirlenmelidir.
Öğrenciler, dönem içerisinde katıldıkları sınavları 1. yazılı, 2.yazılı ve varsa 3. yazılı şeklinde toplar. Çıkan sonuç toplam girilen sınav sayısına bölünerek o dersin ortalaması bulunur.