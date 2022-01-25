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    • Eğitim
    • 25.01.2022 09:37
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    • 25.01.2022 09:37
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    Üniversite sınavları ertelendi mi? Üniversiteler tatil mi edildi? İstanbul ve Ankara'daki üniversitelerden peş peşe son dakika açıklamalar

    Üniversite sınavları ertelendi mi? Üniversiteler tatil mi edildi? sorularının yanıtları araştırılıyor. İstanbul ve Ankara'da üniversiteler için karar verildi. İki kenti de etkisi altına alan kar yolda kalan vatandaşlara zor anlar yaşattığı gibi dersler ve sınavları da etkiledi. Hayatı durma noktasına getiren kar nedeniyle derslere ara verildi, sınavlar da ileri bir tarihe ertelendi. İşte üniversitelerin yeni güncel takvimleri...

    Üniversite sınavları ertelendi mi?

    Kar nedeniyle yüz yüze eğitimde aksamalar yaşanıyor. Özellikle İstanbul ve Ankara'da üniversitelerden peş peşe son dakika açıklamalar geliyor. Üniversite öğrencileri sınavlarına hazırlanırken sınavların ertelendiği duyurusu yapıldı. Derslere de geçici süreliğine ara verildi. Peki İstanbul ve Ankara'da hangi okullar sınavları ve dersleri iptal etti. Üniversite sınavları ertelendi mi? Üniversiteler tatil mi edildi? İşte soruların yanıtları...

    ÜNİVERSİTE SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

    Megakent İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle üniversitelerde eğitime ara verildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ''Şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası, İstanbul'daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (Pazartesi-Salı) ara verilmiştir'' dedi.

    Ankara Üniversitesi de sınav tarihini erteledi. İşte kar nedeniyle eğitimlerini ve sınavlarını erteleyen o üniversiteler;

    İSTANBUL

    İstanbul'da, üniversiteler güncel programlarını yayımladı. İstanbul Teknik Üniversitesi 26-30 Ocak, İstanbul Bilgi Üniversitesi 26 Ocak, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 31 Ocak-2 Şubat tarihlerinde sınavları düzenleyeceğini açıkladı.

    İstanbul, Marmara, İstanbul Cerrahpaşa, Mimar Sinan Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri üniversiteleri ise yeni sınav tarihleriyle ilgili henüz bir duyuru yapmadı.

        ANKARA

        Yoğun kar yağışı Ankara'da da eğitimi etkiledi. Ankara Üniversitesi 22-30 Ocak'ta yapılacak bütünleme sınavlarını erteleyerek 29 Ocak- 4 Şubat 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılmasına karar verdi.

        HARRAN ÜNİVERSİTESİ'NDEN KAR KARARI

        Şanlıurfa'daki Harran Üniversitesi ise bugünkü Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi sınavlarının 1 Şubat'ta yapılacağını duyururken Karabük Üniversitesi bütünleme sınavlarını 31 Ocak haftasına erteledi.

        Yozgat Üniversitesi ertelenen sınavların 27 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında yüz yüze, Türk Dili, Atatürkçülük gibi ortak verilen derslerin de tarihinin değiştirilmeden online yapılacağını açıkladı.

        Samsun Ondokuz Mayıs ve Bolu Abant İzzet Baysal üniversiteleri ise hamile ve engelli personeline idari izin verdi.
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        Haberler Eğitim Üniversite sınavları ertelendi mi? Üniversiteler tatil mi edildi? İstanbul ve Ankara'daki üniversitelerden peş peşe son dakika açıklamalar
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