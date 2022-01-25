Üniversite sınavları ertelendi mi? Üniversiteler tatil mi edildi? İstanbul ve Ankara'daki üniversitelerden peş peşe son dakika açıklamalar

Kar nedeniyle yüz yüze eğitimde aksamalar yaşanıyor. Özellikle İstanbul ve Ankara'da üniversitelerden peş peşe son dakika açıklamalar geliyor. Üniversite öğrencileri sınavlarına hazırlanırken sınavların ertelendiği duyurusu yapıldı. Derslere de geçici süreliğine ara verildi. Peki İstanbul ve Ankara'da hangi okullar sınavları ve dersleri iptal etti. Üniversite sınavları ertelendi mi? Üniversiteler tatil mi edildi? İşte soruların yanıtları...