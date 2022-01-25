Üniversite sınavları ertelendi mi? Üniversiteler tatil mi edildi? İstanbul ve Ankara'daki üniversitelerden peş peşe son dakika açıklamalar

Kar nedeniyle yüz yüze eğitimde aksamalar yaşanıyor. Özellikle İstanbul ve Ankara'da üniversitelerden peş peşe son dakika açıklamalar geliyor. Üniversite öğrencileri sınavlarına hazırlanırken sınavların ertelendiği duyurusu yapıldı. Derslere de geçici süreliğine ara verildi. Peki İstanbul ve Ankara'da hangi okullar sınavları ve dersleri iptal etti. Üniversite sınavları ertelendi mi? Üniversiteler tatil mi edildi? İşte soruların yanıtları...
ÜNİVERSİTE SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?
Megakent İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle üniversitelerde eğitime ara verildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ''Şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası, İstanbul'daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (Pazartesi-Salı) ara verilmiştir'' dedi.
Ankara Üniversitesi de sınav tarihini erteledi. İşte kar nedeniyle eğitimlerini ve sınavlarını erteleyen o üniversiteler;
İSTANBUL
İstanbul'da, üniversiteler güncel programlarını yayımladı. İstanbul Teknik Üniversitesi 26-30 Ocak, İstanbul Bilgi Üniversitesi 26 Ocak, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 31 Ocak-2 Şubat tarihlerinde sınavları düzenleyeceğini açıkladı.
İstanbul, Marmara, İstanbul Cerrahpaşa, Mimar Sinan Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri üniversiteleri ise yeni sınav tarihleriyle ilgili henüz bir duyuru yapmadı.