2024 Nisan ara tatili ne zaman, hangi gün başlıyor? 2. dönem ara tatile kaç gün kaldı?

Bakan Tekin, TRT Haber'de yaptığı açıklamada, ara tatillerin işlevselliğiyle ilgili anketlerin, bu uygulamanın geleceği üzerine rutin bir değerlendirme olduğunu ifade etti. Bakan, kişisel görüşünü paylaşarak, Türkiye'nin farklı iklim koşullarına sahip bir ülke olduğunu ve bu durumun ara tatil tarihlerinin bölgelere göre revize edilmesini gerektirebileceğini vurguladı.