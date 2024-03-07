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2024 Nisan ara tatili ne zaman, hangi gün başlıyor? 2. dönem ara tatile kaç gün kaldı?

Nisan ayı ara tatili ve Ramazan Bayramı tatil tarihleri, 2024 eğitim takviminde büyük önem taşıyor. Milyonlarca öğrenci ve veli, bu döneme denk gelen 9 günlük tatilin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınladığı takvime göre, bu yılın Nisan ayında başlayacak olan ara tatil, Ramazan Bayramı ile birleşiyor, bu da uzun bir tatil dönemini beraberinde getiriyor.

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 14:38 Güncelleme 07 Mart 2024, 14:39
2024 Nisan ara tatili ne zaman, hangi gün başlıyor? 2. dönem ara tatile kaç gün kaldı?

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2024 yılındaki ikinci ara tatil, 8-12 Nisan tarihleri arasında planlanmıştır. Ancak bu yıl, ara tatilin Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk gelmesi nedeniyle, tatilin iptal edilme ihtimali gündeme gelmiştir. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ikinci ara tatilin iptaliyle ilgili sinyaller vererek, öğrenci ve velilerin kafasında soru işaretleri oluşturmuştur. Bakan Tekin, "İkinci dönemde biraz olmayacak gibi duruyor" ifadesini kullanarak durumun zorluğuna işaret etmiştir.

İkinci Ara Tatil ve Ramazan Bayramı Birleşir mi?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre, Ramazan Bayramı'nın birinci günü 21 Nisan Cuma gününe denk geliyor ve bayram 23 Nisan Pazar gününe kadar sürecek. Bu durumda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği ikinci ara tatil ile Ramazan Bayramı tatili aynı döneme düşüyor. Ancak, Ramazan Bayramı tatilleri hafta sonuna denk geldiği için, öğrenciler bu dönemde ek olarak tatil yapmayacaklar.

Ara Tatil Kaldırılıyor mu?
Bu konudaki tartışmalar ışığında, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatilin kaldırılmasının gündemlerinde olmadığını belirtti.

Bakan Tekin, TRT Haber'de yaptığı açıklamada, ara tatillerin işlevselliğiyle ilgili anketlerin, bu uygulamanın geleceği üzerine rutin bir değerlendirme olduğunu ifade etti. Bakan, kişisel görüşünü paylaşarak, Türkiye'nin farklı iklim koşullarına sahip bir ülke olduğunu ve bu durumun ara tatil tarihlerinin bölgelere göre revize edilmesini gerektirebileceğini vurguladı.

MEB 2023-2024 Çalışma Takvimi
2023-2024 eğitim öğretim yılı, 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 15 Haziran 2024'te sona erecek. İlk ara tatil, 11 Kasım'da başlayıp, 20 Kasım Pazartesi günü son bulacak. Kış tatili, yani 15 tatil, 22 Ocak'ta başlayacak ve 2 Şubat'ta sona erecek. İkinci ara tatil ise, 8-12 Nisan tarihleri arasında planlanmış, fakat Ramazan Bayramı ile çakışması nedeniyle bu dönemde tatil yapıp yapılmayacağı belirsizliğini korumaktadır.

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