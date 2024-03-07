2024 Nisan ara tatili ne zaman, hangi gün başlıyor? 2. dönem ara tatile kaç gün kaldı?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2024 yılındaki ikinci ara tatil, 8-12 Nisan tarihleri arasında planlanmıştır. Ancak bu yıl, ara tatilin Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk gelmesi nedeniyle, tatilin iptal edilme ihtimali gündeme gelmiştir. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ikinci ara tatilin iptaliyle ilgili sinyaller vererek, öğrenci ve velilerin kafasında soru işaretleri oluşturmuştur. Bakan Tekin, "İkinci dönemde biraz olmayacak gibi duruyor" ifadesini kullanarak durumun zorluğuna işaret etmiştir.
İkinci Ara Tatil ve Ramazan Bayramı Birleşir mi?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre, Ramazan Bayramı'nın birinci günü 21 Nisan Cuma gününe denk geliyor ve bayram 23 Nisan Pazar gününe kadar sürecek. Bu durumda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği ikinci ara tatil ile Ramazan Bayramı tatili aynı döneme düşüyor. Ancak, Ramazan Bayramı tatilleri hafta sonuna denk geldiği için, öğrenciler bu dönemde ek olarak tatil yapmayacaklar.
Ara Tatil Kaldırılıyor mu?
Bu konudaki tartışmalar ışığında, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatilin kaldırılmasının gündemlerinde olmadığını belirtti.