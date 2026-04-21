Yaz aylarıyla birlikte sınav dönemleri de yaklaşıyor. Hem okullardaki sınavlar hem de lise ve üniversite giriş sınavları için milyonlarca öğrenci hazırlık yapıyor. Eğitimci Esin Yılmaz Ashkar, sınavın yaklaştığı haftalarda sadece ders çalışmanın yeterli olmayacağını, sınava hazırlık için bazı püf noktaları olduğunu söyledi.

DİKKAT EKSİKLİĞİ ÖNEMLİ Son haftalarda, bilgiyi toparlama, zihni düzenleme, hataları tanıma, duyguyu yönetme ve sınav pratiğini daha akıllı hale getirme gibi hazırlıkların yapılması gerektiğini belirten Ashkar, " Bu dönem taktik çalışacağımız ve öğrencimizi gözlemleyeceğimiz dönemdir. Öğrencinin kaderini çoğu zaman bu son virajdaki yaklaşımı belirler. Önümüzdeki yaklaşık sekiz hafta boyunca, sınav sürecinde en sık karşılaştığımız temel sorunları ve bunlara karşı uygulanabilecek gerçekçi yöntemleri ele almak gerekiyor. Çünkü bu dönemde öğrencilerin yaşadığı problemler çoğu zaman yalnızca konu eksiğinden ibaret değildir. Dikkat hataları, zaman yönetimi sorunları, kaygı kaynaklı performans düşüşü, deneme sınavı yorgunluğu, okuma hataları, motivasyon dalgalanmaları ve son haftalarda artan zihinsel dağınıklık; birçok öğrencinin netlerini sessizce aşağı çeken başlıca etkenlerdir " dedi.





HER YANLIŞ, BiLGi EKSiKLiĞi DEĞiL





Deneme analizlerinde yanlış yapılan soruların bilgi sadece bilgi eksikliğinden kaynaklanmadığını belirten Esin Yılmaz Ashkar, "Bazen öğrenci konuyu gerçekten eksik biliyordur; bu son derece doğal ve çalışmayla kapatılabilecek bir durumdur.



Ancak bazen de öğrenci soruyu aslında yapabilecek durumdadır; formülü bilir, mantığı bilir, yorumlayabilecek düzeydedir ama yine de yanlışa gider. İşte burada karşımıza "dikkat hatası" çıkar. Dikkat hatası, sınav sürecinin en can sıkıcı sorunlarından biridir. Yani öğrenci bazen soruyu çözemez değil; sorunun kendisinden ne istendiğini tam yakalayamaz.Ve asıl kayıp da burada başlar" dedi.



BU YANLIŞA DİKKAT





Velilerin ve öğrencilerin burada en büyük yanlışlarından birisinin konuyu 'dikkatsizlik' yapmaya bağlamaları olduğunu söyleyen Askhar şöyle devam etti: "Her dikkat hatasının sebebi aynı değildir. Kimi öğrenci hız yüzünden kaybeder. Kimi uzun süren denemelerde zihinsel yorgunluk yaşar. Kimi kaygı arttıkça soru kökünü atlamaya başlar. Kimi son sayfalara geldiğinde zihinsel düşüş yaşar. Kimi de çok soru çözmenin getirdiği aşinalıkla soruyu gerçekten okumadan, tanıdığını sanarak işaretleme yapar.



Burada önemli olan yalnızca "dikkat hatası yaptı" demek değil, nasıl bir dikkat hatası yaptığını anlayabilmektir. Çünkü adı konmayan hata tekrar eder.

Öğrenci aynı net kaybını yaşar, aile aynı hayal kırıklığını hisseder, emek vardır ama sonuç beklenen kadar yükselmez."

