MEB’den jet gibi tatil takvimi; ’Okullar 20 Şubat’a kadar tatil mi?’ sorusu netleşti! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar ve öğretmenler...

Okullar 20 Şubat'ta Açılır Mı? Okulların 2024 yılında 20 Şubat'a kadar tatil edilip edilmediği konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır. Şu an için okulların Eylül ayında öngörüldüğü gibi açılması planlanmaktadır. Öğrencilerin taleplerine rağmen, okulların tatil edilmesiyle ilgili bir karar alınmamıştır. Bu nedenle, okulların 20 Şubat'a kadar tatil edileceği iddiası gerçek dışıdır.



Okullar Bu Sene Geç Açılır mı? Yusuf Tekin Açıkladı İşte Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları: Şu anda Gaziantep Lisesi'nin önündeyiz. Yüz yıla yaklaşan bir mazisi var. 2024-2025 yılının başlamasına çok az bir zaman kaldı. Hazırlıklarımıza başladık ve yoğun bir şekilde devam ediyoruz. İllerimize 2 ayrı genelge gönderdik. Biri Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle ilgiliydi. Bugün burada 11 ilin İl Milli Eğitim Müdürleriyle toplantı yaptık. Genel anlamda 2024-2025 yılı deprem bölgesinde de sıkıntı olmaksızın başlayacak.

6 Şubat depremlerinden sonra Cumhurbaşkanımızın bir talimatı var, tüm bakanlıklar seferberlik ilan ettik. 6 Şubat günü bölgede kullanılamaz hale gelen okullarımız var. 11 ilin tamamında 6 Şubat'tan önceki derslik ve okul sayılarının üstüne çıkacağız. Cumhurbaşkanımızın talimatı o.11 ilin tamamında yüzde 10'un üzerindeyiz. 6 Şubat'tan itibaren bir seferberlik bilinciyle başladık. Toplam 19 bin 784 derslik yeniden inşa edilmiş olacak. 11 ilin tamamında 6 Şubat öncesi derslik sayısını geçtik. Bu rakamın içinde hayırseverlerin katkıları da var. Seferberlik şuuruyla hareket edildi. 4 bin 536 dersliğimiz de yıkılmadı ama güçlendirme ihtiyacı ortaya çıktı.

9 Eylül günü itibarıyla deprem bölgesinde eğitim dönemine sorunsuz şekilde başlayacağımızı söyleyebilirim. MEB ile ilgili mevzularda spekülasyonlar var. Tatil uzadı gibi. 9 Eylül'de okullar açılacak, erteleme gündemde yok. 2 Eylül günü öğretmen arkadaşlarımızın seminerleri başlıyor. 9 Eylül'de takvimimiz başlayacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK? İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek. 2024-2025 MEB TAKVİMİ Okulların açılması: 9 Eylül 2024 Birinci dönem ara tatili: 11-15 Kasım 2024 Yarıyıl tatili: 20 Ocak - 31 Ocak 2024 İkinci ara tatil: 31 Mart- 4 Nisan 2025 Okulların kapanması: 20 Haziran 2025