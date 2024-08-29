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MEB'den jet gibi tatil takvimi; 'Okullar 20 Şubat'a kadar tatil mi?' sorusu netleşti! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar ve öğretmenler...

Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte, veliler ve öğrenciler yeni eğitim-öğretim döneminin başlangıcını sabırsızlıkla beklemeye başladı. Hazırlıklar hızla devam ederken, "Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre okulların açılış ve kapanış tarihleri netleşti.

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 08:37 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 08:38
MEB’den jet gibi tatil takvimi; ’Okullar 20 Şubat’a kadar tatil mi?’ sorusu netleşti! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar ve öğretmenler...

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Milyonlarca öğrenci ve veli, okulların açılışı için heyecanla geri saymaya başladı. Özellikle bu yıl okula ilk kez adım atacak olan yeni öğrenciler için bu bekleyiş ayrı bir önem taşıyor. Yaz tatilinin son günlerine gelinirken, öğrenciler bir yandan tatilin tadını çıkarırken, diğer yandan da yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanıyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullarda birinci dönem 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

ARA TATİL VE YARIYIL TARİHLERİ

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

Okullar 20 Şubat'ta Açılır Mı?

Okulların 2024 yılında 20 Şubat'a kadar tatil edilip edilmediği konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır. Şu an için okulların Eylül ayında öngörüldüğü gibi açılması planlanmaktadır. Öğrencilerin taleplerine rağmen, okulların tatil edilmesiyle ilgili bir karar alınmamıştır. Bu nedenle, okulların 20 Şubat'a kadar tatil edileceği iddiası gerçek dışıdır.


Okullar Bu Sene Geç Açılır mı? Yusuf Tekin Açıkladı

İşte Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları:

Şu anda Gaziantep Lisesi'nin önündeyiz. Yüz yıla yaklaşan bir mazisi var. 2024-2025 yılının başlamasına çok az bir zaman kaldı. Hazırlıklarımıza başladık ve yoğun bir şekilde devam ediyoruz. İllerimize 2 ayrı genelge gönderdik. Biri Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle ilgiliydi.

Bugün burada 11 ilin İl Milli Eğitim Müdürleriyle toplantı yaptık. Genel anlamda 2024-2025 yılı deprem bölgesinde de sıkıntı olmaksızın başlayacak.

6 Şubat depremlerinden sonra Cumhurbaşkanımızın bir talimatı var, tüm bakanlıklar seferberlik ilan ettik. 6 Şubat günü bölgede kullanılamaz hale gelen okullarımız var. 11 ilin tamamında 6 Şubat'tan önceki derslik ve okul sayılarının üstüne çıkacağız. Cumhurbaşkanımızın talimatı o.11 ilin tamamında yüzde 10'un üzerindeyiz.

6 Şubat'tan itibaren bir seferberlik bilinciyle başladık. Toplam 19 bin 784 derslik yeniden inşa edilmiş olacak. 11 ilin tamamında 6 Şubat öncesi derslik sayısını geçtik. Bu rakamın içinde hayırseverlerin katkıları da var. Seferberlik şuuruyla hareket edildi. 4 bin 536 dersliğimiz de yıkılmadı ama güçlendirme ihtiyacı ortaya çıktı.

9 Eylül günü itibarıyla deprem bölgesinde eğitim dönemine sorunsuz şekilde başlayacağımızı söyleyebilirim. MEB ile ilgili mevzularda spekülasyonlar var. Tatil uzadı gibi. 9 Eylül'de okullar açılacak, erteleme gündemde yok. 2 Eylül günü öğretmen arkadaşlarımızın seminerleri başlıyor. 9 Eylül'de takvimimiz başlayacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

2024-2025 MEB TAKVİMİ

Okulların açılması: 9 Eylül 2024

Birinci dönem ara tatili: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili: 20 Ocak - 31 Ocak 2024

İkinci ara tatil: 31 Mart- 4 Nisan 2025

Okulların kapanması: 20 Haziran 2025

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