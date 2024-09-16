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TEV BURS BAŞVURU EKRANI 2024-2025! TEV burs ücreti kaç TL oldu, başvuru şartları neler?

Türk Eğitim Vakfı (TEV), her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite öğrencilerine maddi destek sağlamak amacıyla burs başvurularını almaya başladı. TEV bursu özellikle başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere eğitim hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla 9 ay boyunca kesintisiz olarak sunuluyor. Peki, TEV burs başvurusu nasıl yapılır ve başvuru tarihleri nelerdir? İşte, TEV burs başvurusu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 13:02 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 13:03
TEV BURS BAŞVURU EKRANI 2024-2025! TEV burs ücreti kaç TL oldu, başvuru şartları neler?

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Türk Eğitim Vakfı (TEV), maddi desteğe ihtiyaç duyan ve başarılı üniversite öğrencilerine yönelik burs başvurularını başlattı. Bu yıl belirlenen aylık burs miktarı 4.500 TL olarak belirlendi. Burs almaya hak kazanan öğrenciler, 9 ay boyunca toplamda 40.500 TL'lik bir destekten yararlanabilecek.

TEV ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Türk Eğitim Vakfı yükseköğrenim burs başvuruları 16 Eylül 2024-11 Ekim 2024 tarihlerinde alınacak. Adaylar TEV internet adresinden dolduracakları formlarla başvuru işlemini tamamlayacak.

2024-2025 öğretim yılında yükseköğrenim bursu aylık 4.500 TL'dir.

TEV BURS BAŞVURU EKRANI

Başvuru şartları:

T.C. vatandaşı olmak,

Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,

Başka bir kamu kurumundan veya özel kurumdan burs almamak, (Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan alınan ve geri ödemeli olan öğrenim kredisi alınmasının sakıncası bulunmamaktadır.)

Öğrenimine yeni başlayanlar için: Başarı kriteri her yıl Eylül ayında ilan edilmektedir.

Ara sınıflar için :Genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,40 olmak, (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 62) Başarısız ders sayısı dikkate alınmamaktadır.
Hazırlık sınıfını okuyan öğrencilerin; başarıyla bir üst sınıfa geçtiğini belgelendirmeleri gerekir. (Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçildiğini gösteren belge yeterli değildir. Gönderilecek belgede başarılı ifadesi veya not ortalaması bulunması gerekmektedir.)

DGS ile yerleşen öğrenciler için: İki yıllık mezuniyet ortalamalarının en az 2,80 (100 üzerinden not veren okullarda 70) olması gerekmektedir.

İkinci öğretim öğrencileri için: İkinci sınıfa geçmiş olmaları ve genel ortalamalarının en az 2,80 (100 üzerinden not veren okullarda 70) olması gerekmektedir.

TEV BURSLARI 2024-2025

* Mesleki lise öğrencilerine yönelik başvurular 9 Eylül - 1 Kasım 2024 tarihlerinde alınacak.

* Devlet üniversitelerinin tezli Yüksek Lisans yapan öğrenciler 23 Eylül - 18 Ekim tarihleri arasında alınacak. 80 veya üzeri YDS (veya eşdeğeri) puanı ve iyi derecede İngilizce bilgisi gerekli. 2024-2025 öğretim yılında yüksek lisans bursu aylık 6.750 TL'dir.

* Devlet üniversitelerinde doktora programlarıda eğitim gören öğrenciler 23 Eylül - 18 Ekim 2024 tarihleri arsında başvuru yapabilecek. 80 veya üzeri YDS (veya eşdeğeri) puanı ve iyi derecede İngilizce bilgisi gereklidir.

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