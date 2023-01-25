Başvurular bugün itibariyle başladı! 2023 YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ || 2023 YÖKDİL sınavı ne zaman?

2023 YÖKDİL NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında 2023 YÖKDİL sınav ve başvuru tarihi belli oldu. Buna göre; YÖKDİL sınavı bu yıl 12 Mart 2023 tarihinde uygulanacak.