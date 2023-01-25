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    • Eğitim
    • 25.01.2023 08:38
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    • 25.01.2023 08:38
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    Başvurular bugün itibariyle başladı! 2023 YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ || 2023 YÖKDİL sınavı ne zaman?

    2023 YÖKDİL başvuru tarihleri merak ediliyor. İngilizce seviylerini öğrenmek ve akademik alanda ilerlemek isteyenler YÖKDİL sınavı hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 2023 YÖKDİL sınavı ne zaman? İşte merak edienler...

    takvim.com.tr
    2023 YÖKDİL sınavı ne zaman?

    ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte YÖKDİL sınav ve başvuru tarihleri belli oldu.

    2023 YÖKDİL NE ZAMAN?

    ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında 2023 YÖKDİL sınav ve başvuru tarihi belli oldu. Buna göre; YÖKDİL sınavı bu yıl 12 Mart 2023 tarihinde uygulanacak.

    YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ

    Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) için başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre; 2023 YÖKDİL başvuruları 25 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru ise 8 Şubat 2023 tarihinde olacak.

        BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        ÖSYM tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan YÖKDİL sınavı için adaylar 185 TL başvuru ücreti ödeyecek.

        ÖSYM SINAV TAKVİMİ

        e-YDS 1 – 28.01.2023

        TR- YÖS 29.01.2023

        e-YDS 2 – 18.02.2023

        MEB-EKYS - 05.03.2023

        YÖKDİL 1 - 12.03.2023

        MSÜ – 19.03.2023

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        Haberler Eğitim Başvurular bugün itibariyle başladı! 2023 YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ || 2023 YÖKDİL sınavı ne zaman?
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