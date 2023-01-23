Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin LİSTESİ - BİLSEM SINAV TAKVİMİ 2023! BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM 2023 sınav takvimi belli oldu. Takvime göre 14 Ocak 2023 - 09 Nisan 2023. tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınacak. Peki BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte BİLSEM takvimi ve bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edileceği tarih...
BİLSEM SINAV VE UYGULAMA TAKVİMİ 2023
05-09 Aralık 2022: İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması
12-16 Aralık 2022: Bilgilendirme toplantılarının yapılması
19-30 Aralık 2022: Gözlem formlarının doldurulması
02-06 Ocak 2023: Ön değerlendirme randevularının oluşturulması
10 Ocak 2023: Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
14 Ocak 2023 - 09 Nisan 2023: Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması
19 Nisan 2023: Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
24-28 Nisan 2023: İtiraz başvurularının alınması
02-05 Mayıs 2023: İtirazların değerlendirilmesi
24 Nisan 2023 - 05 Mayıs 2023: Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması
09 Mayıs 2023: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması