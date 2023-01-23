Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin LİSTESİ - BİLSEM SINAV TAKVİMİ 2023! BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM 2023 sınav takvimi belli oldu. Takvime göre 14 Ocak 2023 - 09 Nisan 2023. tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınacak. Peki BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte BİLSEM takvimi ve bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edileceği tarih...