Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 23.01.2023 10:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.01.2023 10:42
    ABONE OL

    Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin LİSTESİ - BİLSEM SINAV TAKVİMİ 2023! BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) sınav başvuruları 19 Aralık - 30 Aralık 2022 tarihleri arasında e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden alındı. Öğrenciler şimdi sınav tarihlerini v sonuçları hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Peki BİLSEM 2023 sınavları ne zaman? BİLSEM sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

    takvim.com.tr
    BİLSEM SINAV TAKVİMİ 2023!

    BİLSEM 2023 sınav takvimi belli oldu. Takvime göre 14 Ocak 2023 - 09 Nisan 2023. tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınacak. Peki BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte BİLSEM takvimi ve bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edileceği tarih...

    BİLSEM SINAV VE UYGULAMA TAKVİMİ 2023

    05-09 Aralık 2022: İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması

    12-16 Aralık 2022: Bilgilendirme toplantılarının yapılması

    19-30 Aralık 2022: Gözlem formlarının doldurulması

    02-06 Ocak 2023: Ön değerlendirme randevularının oluşturulması

    10 Ocak 2023: Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

    14 Ocak 2023 - 09 Nisan 2023: Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması

    19 Nisan 2023: Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

    24-28 Nisan 2023: İtiraz başvurularının alınması

    02-05 Mayıs 2023: İtirazların değerlendirilmesi

    24 Nisan 2023 - 05 Mayıs 2023: Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması

    09 Mayıs 2023: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

        15 Mayıs 2023 - 28 Temmuz 2023 Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

        04 Ağustos 2023: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

        07-11 Ağustos 2023 Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

        14-18 Ağustos 2023 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

        14-31 Ağustos 2023 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

        Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin LİSTESİ yayımlandığında Takvim.com.tr'de gelişmelere ulaşabilirsiniz.

        Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler 19 Nsan'da ilan edilecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hangi Kredi
        Haberler Eğitim Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin LİSTESİ - BİLSEM SINAV TAKVİMİ 2023! BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
            SON DAKİKA