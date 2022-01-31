Başvurular başladı! YKS'ye girecek öğrencilere 1000 TL verilecek! İşte Esenler Belediyesi 1000 TL öğrenci yardımı başvuru şartları...

YKS sınavına hazırlanan öğrencilere İstanbul Esenler Belediyesinden para yardımı müjdesi geldi. Şimdilerde milyonlarca kişi harıl harıl üniversite sınavına çalışıyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda okuyan öğrencilere eğitim desteği sağlanacak. Bu kapsamda Esenler Belediyesi tarafından belirtilen şartları taşıyanlar 1000 TL alacak. Peki 1000 TL burs başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte eğitim desteği ödemesinin detayları...
Esenler Belediyesi, YKS'ye hazırlanan öğrenciler için harekete geçti. Belediyeden yapılan açıklamada Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere eğitim desteği verileceği duyuruldu.
Buna göre Esenler sınırları içerisinde oturan ve gerekli şartları taşıyan öğrencilere 1000 TL eğitim desteği verilecek. Müracaatlar internet üzerinden sağlanacak. Adayların gerekli şartları taşıması gerekiyor. Peki bu şartlar neler?
ESENLER BELEDİYESİ 1000 TL EĞİTİM DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI
Esenlerde ikamet etmek
-Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda örgün eğitim almak,
-Üniversite Sınavına hazırlanmak,
-Lise 12. sınıf öğrencisi olmak.