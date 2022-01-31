Başvurular başladı! YKS'ye girecek öğrencilere 1000 TL verilecek! İşte Esenler Belediyesi 1000 TL öğrenci yardımı başvuru şartları...

''BÜTÇE KATKISI OLACAKTIR''

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, eğitim desteğinden yararlanacak öğrenciler için mesaj yayınladı. Başkan Göksu mesajında " Eğitime Tam Destek projemiz" ile Esenler'de ikamet eden tüm lise son sınıf öğrencilerimize 1000 TL eğitim desteği sağlıyoruz. Gençlerimizin üniversite sınavlarına hazırlandıkları bu günlerde vereceğimiz bu destek; onlar için motivasyon, siz velimiz için ise bir bütçe katkısı olacaktır. '' ifadelerine yer verdi.