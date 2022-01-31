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    • Eğitim
    • 31.01.2022 11:40
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    • 31.01.2022 11:44
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    Başvurular başladı! YKS'ye girecek öğrencilere 1000 TL verilecek! İşte Esenler Belediyesi 1000 TL öğrenci yardımı başvuru şartları...

    2022 yılında YKS sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Başvurular ise Şubat'ın 11'inde başlayacak. Lise 12. sınıf öğrencilerinin katılım göstereceği sınav için heyecanlı bekleyiş devam ederken Esenler Belediyesi güzel bir haber verdi. Öğrenciler sınava hazırlanırken bir çok masraf oluşuyor. Kalem, silgi, defter, A4 kağıdı, test kitabı gibi ihtiyaçlar oluşuyor. Esenler Belediyesi de öğrencilere ihtiyaçlarını gidermeleri için 1000 TL yardımda bulunacağını duyurdu. İşte başvuru hakkında bilgiler...

    YKS’ye girecek öğrencilere 1000 TL verilecek

    YKS sınavına hazırlanan öğrencilere İstanbul Esenler Belediyesinden para yardımı müjdesi geldi. Şimdilerde milyonlarca kişi harıl harıl üniversite sınavına çalışıyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda okuyan öğrencilere eğitim desteği sağlanacak. Bu kapsamda Esenler Belediyesi tarafından belirtilen şartları taşıyanlar 1000 TL alacak. Peki 1000 TL burs başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte eğitim desteği ödemesinin detayları...

    Esenler Belediyesi, YKS'ye hazırlanan öğrenciler için harekete geçti. Belediyeden yapılan açıklamada Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere eğitim desteği verileceği duyuruldu.

    Buna göre Esenler sınırları içerisinde oturan ve gerekli şartları taşıyan öğrencilere 1000 TL eğitim desteği verilecek. Müracaatlar internet üzerinden sağlanacak. Adayların gerekli şartları taşıması gerekiyor. Peki bu şartlar neler?

    ESENLER BELEDİYESİ 1000 TL EĞİTİM DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

    Esenlerde ikamet etmek

    -Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda örgün eğitim almak,

    -Üniversite Sınavına hazırlanmak,

    -Lise 12. sınıf öğrencisi olmak.

        NASIL BAŞVURU YAPILIR?

        Eğitim desteği başvuruları, Esenler Belediyesi resmi internet sayfası üzerinden gerçekleştiriliyor. Destekten yararlanmak isteyenlerin " Kullanıcı oluştur" bölümünden kayıt oluşturması gerekiyor. Başvuru işlemleri ise " Online işlemler" kısmından T.C. kimlik numarası ve şifre girişiyle tamamlanıyor. Dileyen adaylar buradan direkt olarak başvuru sayfasını ziyaret edebilirler.

        ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

        Esenler Belediyesi Başkanı Tevfik Göksu, yaptığı açıklamada öğrencilerin eğitim, spor, kültür, sanat, bilim ve teknoloji alanlarında kendilerini geliştirebilmeleri için eğitim desteği verileceğini ifade etti. Esenlerde ikamet eden ve MEB'e bağlı örgün liselerde okuyan 4.000'ne yakın son sınıf öğrencileri Ocak, Mart ve Nisan ayında toplam 1000 TL destek alacak.

        ''BÜTÇE KATKISI OLACAKTIR''

        Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, eğitim desteğinden yararlanacak öğrenciler için mesaj yayınladı. Başkan Göksu mesajında " Eğitime Tam Destek projemiz" ile Esenler'de ikamet eden tüm lise son sınıf öğrencilerimize 1000 TL eğitim desteği sağlıyoruz. Gençlerimizin üniversite sınavlarına hazırlandıkları bu günlerde vereceğimiz bu destek; onlar için motivasyon, siz velimiz için ise bir bütçe katkısı olacaktır. '' ifadelerine yer verdi.
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        Haberler Eğitim Başvurular başladı! YKS'ye girecek öğrencilere 1000 TL verilecek! İşte Esenler Belediyesi 1000 TL öğrenci yardımı başvuru şartları...
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