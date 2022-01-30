AÖF'ten kritik açıklama az önce geldi! Bütünleme sınavı ve bahar dönemi kayıt yenileme ve vize sınav tarihleri belli oldu! İşte 2022 takvimi...

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini yayımladı. güz dönemi final sınavları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Final sınavlarından geçemeyen öğrenciler bütünleme sınavlarında şansını deneyecek. Bütünleme sınavlarına katılmak isteyen öğrenciler ve bahar dönemi kayıt yenileme işlemi yapmak isteyenler ile vize sınavları için bekleyişte olanlar AÖF'ten gelen son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Açıköğretim Fakültesinden beklenen açıklama geldi. İşte bütünleme sınavı, üç ders sınavı, bahar dönemi kayıt yenileme ve vize sınavları hakkında bilgiler...
AÖF 2022 BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ YAYIMLADI
AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri için tarih verildi. Anadolu Üniversitesi, açıktan okuyan öğrenciler için kayıt yenleme işlemlerinin 7-18 Şubat tarihleri arasında alınacağını duyurdu.
Yayınlanan takvime göre bahar dönemi vize sınavları ise 02-03 Nisan tarihleri arasında yapılacak.
AÖF'TEN SON DAKİKA AÇIKLAMA GELDİ
Öte yandan yeni dönem öncesinde güz döneminden başarısız dersi bulunan veya mezun olabilmek için gerekli krediyi tamamlamaya çalışan öğrenciler bütünleme veya üç ders sınavı olup olmayacağını araştırıyordu. Anadolu Üniversitesi tarafından sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.
"AÖF'TE YAZ OKULU UYGULAMASI BULUNMAKTADIR"
Üniversitenin resmi hesabından yapılan açıklamada mevcut sınav yönetmeliğine göre bütünleme veya Üç Ders (tek ders) sınavı yapılmayacağı net bir şekilde ifade edildi. Açıklamanın devamında Anadolu Üniversitesinde yaz okulu uygulaması bulunduğu ifade edildi.
Yayımlanan takvime göre yaz okulu sınavları 6 Ağustos tarihinde düzenlenecek.
KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Öğrenciler işlemlerini e-Kampüs üzerinden yapabilir. Kayıt yenileme için kayıt ücretinin yatırılması gerekmektedir. Kayıt yenileme yapmayan adaylar 2021-2022 bahar dönemi sınavlarına katılamazlar.