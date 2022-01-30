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    • Eğitim
    • 30.01.2022 22:53
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    • 30.01.2022 22:53
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    AÖF'ten kritik açıklama az önce geldi! Bütünleme sınavı ve bahar dönemi kayıt yenileme ve vize sınav tarihleri belli oldu! İşte 2022 takvimi...

    Açıktan okul okuyan binlerce kişi AÖF 2022 takvimini merak ediyordu. Beklenen açıklama geldi. Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) tarafından yapılan açıklamaya göre bütünleme sınavı, bahar dönemi kayıt yenileme ve vize sınav tarihleri belli oldu. Peki AÖF bütünleme sınavı ne zaman ve nasıl yapılak? AÖF sınavları online mi yüz yüze mi yapılacak? AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman? Vize sınav tarihleri hangi tarihte? İşte AÖF'ten konuya ilişkin kritik açıklamalar...

    ATA AÖF VE AUZEF SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU!

    Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini yayımladı. güz dönemi final sınavları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Final sınavlarından geçemeyen öğrenciler bütünleme sınavlarında şansını deneyecek. Bütünleme sınavlarına katılmak isteyen öğrenciler ve bahar dönemi kayıt yenileme işlemi yapmak isteyenler ile vize sınavları için bekleyişte olanlar AÖF'ten gelen son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Açıköğretim Fakültesinden beklenen açıklama geldi. İşte bütünleme sınavı, üç ders sınavı, bahar dönemi kayıt yenileme ve vize sınavları hakkında bilgiler...

    AÖF 2022 BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ YAYIMLADI

    AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri için tarih verildi. Anadolu Üniversitesi, açıktan okuyan öğrenciler için kayıt yenleme işlemlerinin 7-18 Şubat tarihleri arasında alınacağını duyurdu.

    Yayınlanan takvime göre bahar dönemi vize sınavları ise 02-03 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

    AÖF'TEN SON DAKİKA AÇIKLAMA GELDİ

    Öte yandan yeni dönem öncesinde güz döneminden başarısız dersi bulunan veya mezun olabilmek için gerekli krediyi tamamlamaya çalışan öğrenciler bütünleme veya üç ders sınavı olup olmayacağını araştırıyordu. Anadolu Üniversitesi tarafından sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

    "AÖF'TE YAZ OKULU UYGULAMASI BULUNMAKTADIR"

    Üniversitenin resmi hesabından yapılan açıklamada mevcut sınav yönetmeliğine göre bütünleme veya Üç Ders (tek ders) sınavı yapılmayacağı net bir şekilde ifade edildi. Açıklamanın devamında Anadolu Üniversitesinde yaz okulu uygulaması bulunduğu ifade edildi.

    Yayımlanan takvime göre yaz okulu sınavları 6 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

    KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

    Öğrenciler işlemlerini e-Kampüs üzerinden yapabilir. Kayıt yenileme için kayıt ücretinin yatırılması gerekmektedir. Kayıt yenileme yapmayan adaylar 2021-2022 bahar dönemi sınavlarına katılamazlar.

        AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NASIL YAPILIR?

        Anadolu Üniversitesi, yaz okulu sınavları yüz yüze olarak okullarda gerçekleştiriliyor. Sınavlarda öğrencilere sorumlu oldukları her ders için 20 soru yöneltilirken bu soruların cevaplanması için 30 dakika sınav süresi veriliyor. Açıköğretim Fakültesi, başarı alt notunu 35 olarak belirledi. Sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı saf dışı bırakırken öğrenciler 35 ve üzerinde not aldığı takdirde başarılı sayılır.

        2021-2022 AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesinden mezun olmak isteyen adayların FF, DZ ve YZ harf notuna sahip olmaması gerekmektedir. 2 yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olmak isteyenlerin 120 kredilik, 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun olmak isteyenler 240 kredilik ders seçimi yapması gerekmektedir. 2.00'ın altında not ortalamasına sahip olan öğrenciler mezun olamazlar. GNO'nun (Genel Not Ortalaması) en azın 2.00 ve üzeri olması gerekmektedir.

        AÖF HARF NOTU NEYE GÖRE BELİRLENİR?

        Anadolu Üniversitesi, ön lisans ve lisans öğrencilerinin harf notlarını vize ve final sınavı sonuçlarının ortalamasına göre belirlemektedir. 2021-2022 eğitim öğretim yılında ders geçme alt sınırı 35 olarak belirlenmiştir. 35'in altında ortalamaya sahip öğrenci FF harf notu ile başarısız sayılır. 35-39, 40-45 ve 46 ile 49 notları arasında nota sahip öğrenciler koşullu olarak dersi geçer. Genel Not ortalaması 2.00'ın üzerinde bulunan öğrenciler koşullu geçtikleri dersleri vermek zorunda değildir. Ancak GNO'su 2.00 altında bulunan ve DD, DC, CD harf notuna sahip öğrencilerin bu dersleri vermeleri gerekmektedir.

        ATA AÖF VE AUZEF SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU!

        Atatürk Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınav takvimi yayınlandı. 2021-2022 ATA AÖF bütünleme sınavları, 3 oturum şeklinde 5-6 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi telafi sınavlarının yüz yüze yapılacağı bilgisini paylaştı. Yapılan duyuruya göre AUZEF bütünleme sınavları 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak.
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