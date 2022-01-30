AÖF'ten kritik açıklama az önce geldi! Bütünleme sınavı ve bahar dönemi kayıt yenileme ve vize sınav tarihleri belli oldu! İşte 2022 takvimi...

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi, yaz okulu sınavları yüz yüze olarak okullarda gerçekleştiriliyor. Sınavlarda öğrencilere sorumlu oldukları her ders için 20 soru yöneltilirken bu soruların cevaplanması için 30 dakika sınav süresi veriliyor. Açıköğretim Fakültesi, başarı alt notunu 35 olarak belirledi. Sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı saf dışı bırakırken öğrenciler 35 ve üzerinde not aldığı takdirde başarılı sayılır.

2021-2022 AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesinden mezun olmak isteyen adayların FF, DZ ve YZ harf notuna sahip olmaması gerekmektedir. 2 yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olmak isteyenlerin 120 kredilik, 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun olmak isteyenler 240 kredilik ders seçimi yapması gerekmektedir. 2.00'ın altında not ortalamasına sahip olan öğrenciler mezun olamazlar. GNO'nun (Genel Not Ortalaması) en azın 2.00 ve üzeri olması gerekmektedir.